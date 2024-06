Un bombero corondino escribió una emotiva carta para Loan Peña, el pequeño que hace once días está desaparecido luego de un almuerzo con su familia en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

No se trata de cualquier bombero, sino de Eric Vallejos, quien estuvo durante 48 horas a cargo del comando tecnológico de búsqueda del chiquito, cuando todavía se presumía que se había perdido en algún lugar del monte correntino.

Vallejos es jefe de Comando y Tecnología de la Regional IV de la Federación de Asociaciones de Bomberos de Santa Fe, como mucha gente se sensibilizó con lo ocurrido con Loan y a la vuelta de su experiencia “que la voy a guardar como una de las más fuertes de mi vida como bombero”, escribió una muy emotiva carta dirigida al pequeño, lógicamente con la esperanza encendida de que será encontrado y con vida.

En su escrito, encabezado con un “hola mi pequeño amigo Loan. Soy Eric, bombero de Coronda” manifiesta que “no sabemos expresarnos muy bien. Pero sí sabemos qué sentimos”.

“Si bien nosotros, no teníamos la seguridad (al momento del llamado) si eras nacido en Corrientes, nos alcanza ver un solo video tuyo, para poder llamarte niño correntino. Como vos, lector, y como yo, bombero santafesino, de alpargatas, bombacha de campo, mirando de cerca la parrilla con el asado, practicando el zapateo al compás de las espuelas y hasta musiqueando con un acordeón abrazado al pecho. Fan de los almuerzos familiares, y sobremesa de naranjas”.

Más adelante la nota cuenta que “cuando llegó el llamado, uno de aquellos que nunca queremos que llegue, nosotros, los bomberos, tratamos de contener aquel volcán de emociones, centrarnos en nuestro rol profesional e ir a colaborar con tu búsqueda. Angustia en el aire, pero abrazados a una esperanza de poder encontrarte en algún carrizal o en alguno de nuestros montes tupidos. Allí fuimos”.

Vallejos es bombero en el Cuartel 021 de la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo, desde hace 14 años como recibido y se extiende a 20 si contamos su tiempo de cadete. Su equipo estuvo integrado por la bombero Tatiana Britos, quien fue uno de los eslabones del operativo a cargo de la bitácora en tiempo real durante 48 horas, el bombero Alan David Ponte, quien estuvo a cargo de Drones de la provincia y la bombero Milagro Frey, quien fue operadora de las comunicaciones del comando operativo de emergencias de todas las brigadas a nivel nacional que estuvieron operativas en la búsqueda. Britos y Ponte son de la ciudad de Santa Fe y Frey de San Jerónimo Norte.

La carta continuó y la sensación tras la búsqueda se graficó con “cada grito dentro del monte o a campo abierto iba abrazado a esa esperanza… cada vez que mirábamos a lo lejos, nos parecía verte… Le buscábamos forma de la huella de tus piecitos a cualquier cosa que veíamos en el suelo… Cada vez que se acercaba el ocaso nos inundaba la tristeza… Donde andará ese chiquito…”.

En la conmoción de que Loan aún no apareció, Eric seguía escribiendo: “Días, noches, llovizna y hasta frío nos quitaban cada día más ese puñado de esperanza. Y tratábamos de mentirnos entre nosotros -los bomberos-, sosteniendo que habíamos recorrido poco, o que no hacía tanto frío, que tampoco era fuerte el sol, para poder imaginarte sanito… En muchos de nuestros servicios, nos acostumbramos a compartir el dolor. Si, a compartir el dolor que pasa esa persona que marcó el 100 desesperadamente. En este, es distinto. Hicimos nuestro aquel dolor, no lo compartimos” y “los días pasaron; Loan, la investigación y nuestras directivas nos han marcado que nuestro trabajo había finalizado. Nos tocaba volver a casa, a reencontrarnos con nuestra familia, pero un poco enojados con nosotros mismos por no poder devolverte a casa”.

Puede interesarte

La ilusión intacta

Como conclusión, Vallejos expresaba que “la única satisfacción es haber hecho todo lo humanamente posible. Desde nuestras familias, nuestros trabajos o patrones por los permisos, los que se quedaron de guardia, aquellos que recorrieron las más de 25.000 hectáreas, por aire, por agua y por tierra. Vecinos y especialmente al Cuartel de 9 de Julio por habernos recibido, demás bomberos voluntarios, directivos, fuerzas de seguridad, a nuestros perros, y a todo aquel que directa o indirectamente colaboró con la búsqueda: Gracias” y con la esperanza más a flor de piel expresó que “sabemos que aún estás entre nosotros y que en unos años vamos a poder leerte esta carta”.

Finalmente, como una recompensa prometida, como un regalo a la espera de su aparición de la mejor manera, el experimentado bombero corondino que durante dos días representó con su equipo a la provincia en la búsqueda del pequeño, relató que “aprendimos a quererte, te guardamos un uniforme y te decimos: no te rindas, toda la gente buena de un país te busca, vamos a encontrarte querido Loan, en nombre de mis compañeros Bomberos Voluntarios que colaboraron en la búsqueda de vos, pequeño”.