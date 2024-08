Hace unas semanas, el abogado que representaba a Cinthia Fernández en su causa contra Matías Defederico confirmó que está iniciando una relación con su defendida, algo que muchos sospechaban. Sin embargo, quien no estaba al tanto de esta noticia era su ahora exmujer y madre de sus hijas, Daniela Vera Fontana. La arquitecta explicó que fue sorprendida por la revelación pública de la relación entre Castillo y Fernández, ya que, aunque su relación estaba en crisis, estaban intentando reconciliarse.

Este jueves por la mañana, Daniela apareció en el programa Socios del Espectáculo de Canal Trece, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, para compartir la situación con su exmarido. Sorprendió a todos al aparecer en cámara con una cinta ancha negra sobre su boca en señal de protesta, debido a una medida cautelar que le prohibía hablar sobre su exmarido y sus hijas.

El conductor del programa, Rodrigo Lussich, explicó: “Roberto Castillo solicitó una orden judicial para que su ex, presente en el estudio esta mañana, no pueda referirse a temas relacionados con su vida de pareja, su divorcio y sus hijas en común”. Lussich también informó que la demanda fue presentada en el juzgado civil 23, como respuesta al reclamo de Daniela por alimentos provisorios.

Rodrigo procedió a leer la orden judicial: “Se ordena a la demandada abstenerse de ventilar información confidencial obrante en dichos documentos, ya sea por sí misma o por terceros, y de divulgar en medios gráficos, televisivos, radiodifusión y redes sociales cualquier dato o imagen vinculada con la vida privada”.

Lussich también reveló que la orden estipula una multa de 1 millón de pesos por cada mención o publicación que se haga sobre Castillo o sus hijas. Ante esto, Daniela manifestó: "Me genera mucha angustia y tristeza. No podría decir nada que no fuera la verdad. Yo no me meto con nadie”.

“Solo exijo lo que les corresponde a mis hijas. Lo que necesito para vivir, nada más. Él me subestimó, tiene el control sobre mí aún estando separados por el dinero”, concluyó Daniela Vera Fontana.