La exparticipante de Gran Hermano, Luciana Martínez, y su mánager, Cristian Wagner, fueron liberados este martes tras permanecer dos días detenidos acusados de robarle a un turista estadounidense bajo la modalidad de viuda negra.

La Justicia resolvió su excarcelación tras no encontrar pruebas que acrediten ni el robo ni que hayan drogado a la presunta víctima. Ahora investigarán al denunciante, Bradley Cameron Varela, por supuesto abuso.

La resolución, a la que accedió Infobae, también dispone que Martínez deberá cumplir una serie de reglas de conducta mientras continúe la investigación. Entre ellas, no obstaculizar las tareas investigativas, mantenerse en contacto con el Tribunal, donde deberá presentarse el primer día hábil de cada mes, entre las 7:30 y las 13:30, y una prohibición de acercamiento a Cameron Varela, el denunciante.

Tanto Martínez como Wagner declararon este lunes y desmintieron la versión del norteamericano, a quien habían conocido en el boliche Makena, en el barrio porteño de Palermo. Incluso, la ex GH lo denunció por abuso sexual.

En contrapunto a esta nueva versión de los hechos, Infobae accedió este martes a tres videos que, en principio, podían comprometer la situación judicial de Martínez y de su representante. Las grabaciones, extraídas de las cámaras de seguridad del hotel donde el turista, Martínez y Wagner continuaron la noche muestran los movimientos antes, durante y después del presunto robo.

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Una de las filmaciones muestra el momento en que caen prendas de vestir desde lo alto del hotel Smart, las cuales, según el testimonio del norteamericano, fueron lanzadas al vacío por Wagner mientras él y Martínez mantenían relaciones sexuales en el baño de la habitación que alquilaba.

El hecho se registró este sábado, cuando agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a Martínez y Wagner tras una denuncia del turista. En el procedimiento, además, los agentes recuperaron las pertenencias que el hombre dijo que le robaron.

Al momento del arresto, Wagner llevaba un bolso de cuero. Al abrirlo y revisarlo frente al denunciante, que reclamaba su pasaporte con preocupación, encontraron los elementos que eran propiedad del turista: un reloj marca Cartier, ropa y tarjetas de crédito.