El ex One Direction Liam Payne murió el 16 de octubre tras caer del balcón de un tercer piso en el Hotel Casa Sur, durante su estadía en Argentina. El cantante se encontraba en el país desde principios de este mes para sorprender a Niall Horan, que se presentó el pasado 2 de octubre.

Aparentemente, el cantante habría estado “agresivo” y bajo los efectos del alcohol y estupefacientes cuando ocurrió el trágico accidente, según testigos del hotel.

En el último mes, el ex miembro de One Direction había sido tendencia tras recibir una fuerte acusación de parte de su ex pareja Maya Henry, con quien mantuvo una relación en el año 2019.

La joven se encuentra promocionando su libro “Looking forward”, basado en eventos reales, en la que habla de su relación con Liam. En él, la autora describe algunos de los episodios traumáticos que vivió con su ex pareja cuando ella apenas había alcanzado la mayoría de edad.

El lunes pasado, Maya estuvo invitada en el podcast The internet is dead, y habló de cuál fue el detonante para terminar su relación con el cantante amado por millones. La influencer describe un episodio en el que su pareja la obligó a abortar, de manera sigilosa, para que los medios de comunicación no difundan la noticia.

Maya revela que el cantante no le permitió ir con un profesional para que la ayudase, y que, en el momento de terminar el embarazo, ni siquiera la acompañó durante el proceso. En ese momento, ella tenía tan solo 19 años.

En “Looking Forward”, la autora nombró al cantante Oliver Smith, un ex miembro de la boyband 5foward, una clara referencia a One Direction.

Previo a conocerse la noticia del fallecimiento de Liam, Maya fue atacada en redes sociales por los fanáticos del cantante, llamándola obsesionada y responsabilizándola por si algo le llegase a pasar a Liam.

Maya utilizó su cuenta de TikTok para enfrentar las críticas: “Me llaman a mi 'obsesionada' y ustedes ni siquiera saben que es lo que paso puertas cerradas", dijo defendiéndose de las críticas que recibió por el libro que publicó.

En el video, la influencer relata el acoso que vivió de parte de Liam una vez finalizada la relación en un TikTok que dura 8 minutos.

“Desde que cortamos, él no para de mandarme mensajes desde distintos números de teléfono, así que nunca sé dé donde provienen las llamadas”, comienza.

“Se crea nueva cuentas de Icloud para mandarme mensajes por Imessage, es siempre una maldita nueva cuenta, siempre que veo la notificación sé que es de él. También me mandaba emails y lo hacía siempre que ‘le sacaban el teléfono’. No me hablaba solo a mí, sino que también a mi madre, ¿les parece eso un ‘comportamiento normal’?'”, relata.

Maya cuenta como una vez finalizada la relación se enteró de que Liam invitaba a sus amigas a su casa y que todavía seguía invitando a su mejor amiga cuando su novia actual, Kate Cassidy, no se encontraba con él.