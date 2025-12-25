La mañana (24 de diciembre) resultó determinante para Rocío Marengo, quien recibió el alta médica de su hijo Isidro Fort luego de tres semanas en neonatología en el Sanatorio Otamendi. El esperado reencuentro familiar marcó el cierre de un periodo de profunda incertidumbre y la madre compartió con emoción su alegría por regresar a casa con su hijo.

Marengo difundió una imagen de Isidro Fort, donde el recién nacido aparece dormido, envuelto en una manta de hilo blanca y junto a un peluche de elefante gris. En su mensaje, escribió: “Mi amorcito llegó el día… Hoy, nos vamos a casa!”, transmitiendo la satisfacción de volver al hogar justo en vísperas de las celebraciones navideñas. A continuación, mostró un video con el cuadro de situación con la firma imaginaria de Isidro: “Duermo un ratito más y me visto para ir a casa. Mientras, mamá llora, no importa cuando leas esto”.

Horas después, la modelo oficializó la emocionante noticia con una serie de emotivas fotos: “Llegamos a casa con Isidro y la felicidad es inmensa. Estamos desbordados de amor, paz y gratitud. Hay una sensación de relax profundo, de misión cumplida… imposible de explicar con palabras“.

Puede interesarte

Parar cerrar, Marengo se mostró agradecida con las autoridades y equipos médicos que la ayudaron en esta situación: “Gracias al equipo maravilloso de Neo. Son todas enormes. Con Isi las vamos a extrañar. A los amiguitos de Isi, mamis y papis que cruzamos en este camino, todo nuestro amor y esperamos verlos pronto. Que pasen una lindísima noche buena y una hermosa Navidad”.

El alta médica de Isidro se produjo después de un nacimiento prematuro y complicado. Según relató Rocío Marengo en sus redes sociales, el parto debió realizarse de urgencia debido a un desprendimiento de placenta, lo cual significó un momento de alto riesgo para ambos. “Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con Isidro corrimos riesgo de vida, fue un ‘yaaaa al quirófano’”, compartió la conductora sobre la gravedad de la situación.

En este proceso, Marengo resaltó la intervención decisiva de su médico, el Dr. Alejandro Falco, quien acompañó la atención médica y contribuyó a un desenlace favorable. “Mi obstetra, fue fundamental para que hoy estemos contando esta historia”, manifestó, dejando ver su gratitud hacia el profesional de la salud.

Durante el periodo de internación, la maternidad de Marengo estuvo atravesada por las opiniones ajenas surgidas en torno a sus actividades y elecciones personales. Frente a las críticas recibidas, respondió con firmeza: “Claramente, no entienden y no pasaron por algo similar, si no, no se animarían a opinar”.

El esperado reencuentro entre Rocío Marengo e Isidro marca el espíritu de unos días de alta exposición pública para la modelo, que compartió cada paso del proceso a través de sus redes sociales. Tras el nacimiento de su primer hijo con Eduardo Fort el pasado 3 de diciembre en el Sanatorio Otamendi, la maternidad de Marengo cobró una dimensión distinta, combinando la alegría de la llegada con la preocupación por la salud de un bebé que debió permanecer varias jornadas en neonatología.

Desde las primeras horas, Marengo optó por mostrar la evolución de Isidro de forma directa ante sus seguidores. En su cuenta de Instagram, publicó una imagen donde sostenía a su hijo en brazos, mientras la cuna blanca y un elefante de peluche en el entorno creaban la escena. “¡Nada más lindo que ser tu mamá! ¡Te amo, Isi de mi corazón!”, expresó Rocío Marengo.

Puede interesarte

La información sobre la salud de Isidro se sostuvo siempre desde un núcleo familiar activo y comunicativo. Su madre, Graciela Paganini, utilizó sus propias redes para informar avances médicos yreveló un dato clave sobre la internación: “Isi, bebito campeón, salió de la incubadora. Ahora está en cunita común”, escribió con una foto de Isidro rodeado de dos patos de peluche y agregó desde el Sanatorio: “Acá, montando guardia”.

Este respaldo familiar se vio subrayado por Marengo, quien, al compartir la historia de su madre, agradeció: “Falta menos, gracias mamá”, sumando: “Tu ejemplo, tu apoyo incondicional, tu todo me hace más fuerte. ¡Te amo!”.

Pocos días después del nacimiento, Marengo enfrentó críticas y comentarios en redes sociales por efectuar su primera salida familiar. Su respuesta, en acción, fue compartir una foto desde la mesa de un hotel en Puerto Madero junto a Eduardo Fort, Sol y Agustín. Sin entrar en polémicas directas, Marengo priorizó mostrar la unidad y el acompañamiento de su círculo, retratando la cena como un momento familiar relevante en el cierre de año.

Con la confirmación del alta de Isidro y la transición hacia una cuna común fuera de incubadora, Marengo y Fort se preparan para la Navidad con su hijo en casa.