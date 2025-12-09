La fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, pidió que el exnovio de Lourdes Fernández sea llevado a juicio por diversos episodios de violencia de género ocurridos entre enero y octubre contra la cantante.

En su requerimiento de elevación a juicio ante el juez Diego Slupski, Russi solicitó que Leandro Esteban García Gómez, de 46 años, sea juzgado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el caso avance hacia la etapa del debate, pese a que Lourdes no instó la acción contra el acusado. Sin embargo, la fiscal entendió que esto es un indicador del sometimiento y del “círculo de violencia” en el que la víctima estaba inmersa.

El caso se inició con una denuncia de la madre de la cantante y con un allanamiento en un departamento de Palermo, donde la mujer fue puesta a resguardo y el imputado fue detenido luego de ser encontrado escondido en un armario.

“Leandro Esteban García Gómez y Cecilia Lourdes Fernández mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios del año 2020 hasta octubre de 2025, la cual estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó a través de distintas formas de agresión física y psicológica, conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y por un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo”, describió la fiscal en la pieza acusatoria.

La víctima fue evaluada por los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su informe interdisciplinario concluyeron que se trata de un caso de “entrampamiento vincular”.

Russi explicó que en ese marco “el miedo a las eventuales represalias, la manipulación emocional, la dependencia afectiva y la expectativa al cambio por parte de su pareja condicionaron su accionar y explican la permanencia de Fernández en ese vínculo disfuncional”.

Frente a este escenario, la fiscal subrayó que se trató de “un proceso continuo y ascendente de violencia”, por lo que “la intervención del órgano jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal resultó indispensable para garantizar su tutela judicial efectiva y para prevenir la reiteración de conductas de similar naturaleza que pudieron afectar su integridad física o psíquica”.

Asimismo, la fiscal consideró acreditado que “Leandro Esteban García Gómez ejerció de manera sostenida y reiterada a lo largo de los años violencia física y psicológica en perjuicio de quien fuera su pareja, restringiendo su libertad y generando un contexto de sometimiento y temor; a la vez que intimidó y amenazó a personas de su entorno cercano”, con el propósito de mantener el dominio sobre la víctima y reforzar su aislamiento y dependencia emocional.

Russi también señaló que “teniendo en cuenta las circunstancias expuestas y lo solicitado por la madre de la víctima”, la fiscalía decidió “darle intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC)” del Ministerio Público Fiscal a fin de que le brinde a Fernández “acompañamiento para afrontar la próxima etapa de juicio oral y público”.

También, la fiscal afirmó que “el caso debe ser analizado a la luz de las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará)” -aprobada por la Ley N°24.632-,y “la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que imponen el deber de actuar con la debida diligencia en la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos perpetrados en el marco de violencia de género”.

Por el caso, García Gómez se encuentra procesado con prisión preventiva desde el 4 de noviembre, decisión que luego fue confirmada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.