Minutos antes de brindar una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la imagen de la captura de Nicolás Maduro tras una incursión militar en Venezuela. Lo hizo a través de la red Truth Social.

Más temprano, según informó el mismo Trump a través de su red social Truth, el operativo incluyó un ataque aéreo de gran escala perpetrado por fuerzas estadounidenses.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", detalló el jefe de la Casa Blanca.



Explosiones y ataque en Caracas

El anuncio se conoció pocas horas después de que se registraran fuertes detonaciones y sobrevuelos de aviones a baja altura en Caracas y puntos estratégicos como el Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota.

Los ataques comenzaron cerca de las 2 de la madrugada (3 de la mañana en Argentina) y afectaron también a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Desde el régimen venezolano denunciaron una "gravísima agresión militar" contra localidades civiles y militares. El conflicto entre ambos países había escalado en los últimos meses, con Trump advirtiendo sobre posibles operaciones militares bajo la acusación de que el chavismo lideraba una red de narcotráfico.

Cuál fue la reacción del gobierno de Venezuela

La tensión en el continente alcanzó niveles críticos este sábado. Tras confirmarse la ofensiva militar de Estados Unidos, la República Bolivariana de Venezuela emitió un duro comunicado donde repudia la "gravísima agresión militar" perpetrada contra Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Desde el Palacio de Miraflores calificaron el ataque como una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y aseguraron que el objetivo final de la administración de Donald Trump es el control de los recursos naturales del país, específicamente el petróleo y los minerales.

Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno venezolano anunció que el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. Esta medida busca proteger los derechos de la población y, según el comunicado oficial, autoriza el paso inmediato a la "lucha armada" para repeler la presencia extranjera.

"El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz", dicta el texto, que también hace un llamado a la "fusión popular-militar-policial" bajo la consigna de "pueblo a la calle".

En el plano diplomático, Venezuela anunció que elevará denuncias urgentes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). El texto oficial invoca el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, reservándose el derecho a la legítima defensa.

El comunicado cierra con una cita del fallecido Hugo Chávez, apelando a la "unidad, lucha, batalla y victoria" ante lo que consideran un intento de imponer una "guerra colonial" para forzar un cambio de régimen en alianza con sectores de la oposición interna.