Un fin de año muy movido se está viviendo en el Bailando 2023 tras confirmarse que el ciclo continuaría durante el verano, momento en que algunos de los participantes, además de los integrantes del jurado, habían ya tomado compromisos previamente. Esto derivó en un debate respecto de qué hacer en el caso de ausencias, tanto por compromisos laborales como familiares, y una escalada tal que debió intervenir Marcelo Tinelli.

Así las cosas, uno de los detonantes de este presente fue el pedido de Charlotte Caniggia, de gran desempeño en la pista, quien en un primer momento había solicitado estar ausente durante una semana para poder pasar más tiempo con su novio en México, en tanto que luego reveló que finalmente serían 15 días los que se tomaría. En una primera instancia se había resuelto que su lugar lo ocupe de forma momentánea Melody Luz, reconocida bailarina y precisamente su cuñada, mujer de Alex Caniggia, con quien tienen una hija. Sin embargo, las derivaciones del caso dejan en pausa esta situación.

Cuando la mediática confirmó que se tomaría los días de vacaciones porque su intención es estar fuera del certamen en Navidad y en Año Nuevo, el conductor le había aceptado el pedido con una única condición: “Un baile le podemos dar siempre y cuando esté acá Melody Luz tu cuñada, que es bailarina”, precisó. Charlotte de inmediato respondió: “Si, te la consigo. Después vuelvo... No la van a eliminar, ella baila bien y le voy a meter que haga previa, que hable boludeces como yo”, respondió con el humor de siempre.

En las últimas horas, se produjo un tenso momento que viene a colación de este caso, y es el pedido de Yeyo de Gregorio de tomarse una semana de vacaciones para poder descansar con su novia. Ángel de Brito, tras elogiar a la pareja que compone con Martu Morales por el baile, les puso un cero como puntaje por la próxima ausencia, lo que derivó en un importante intercambio de opiniones respecto de cómo el puntaje asignado no se corresponde a lo realizado.



“No me parecen las vacaciones a esta altura, porque tienen que ganar y estar presentes en todos los ritmos, y bailar para ganar. Yo mandaría al teléfono a quienes no vengan a bailar y que decida el público”, señaló el conductor de LAM. Por su parte, Pampita aclaró: “Hay casos donde me da pena el otro participante, como el caso de Martu, que no tiene la culpa”.

“Cuando uno toma un compromiso es de principio a fin, sea quien sea y en un momento en que se habla de la falta de trabajo, este es un momento de poner las pilas y ponerse a trabajar en serio”, reveló Aníbal Pachano. Por su parte, Moria Casán afirmó: “Charlotte es una gran participante, yo le he puesto buenas notas casi siempre, me parece que hace una previa fantástica. El otro día cuando me enteré que se iba, medio en broma, medio enserio, dije que la echen”.

El conductor del Bailando sorprendió a todos con la confesión que hizo sobre su vínculo con Charlotte y su paso por el Bailando.

Se convirtió en noticia hace tan solo días cuando el famoso decidió cruzar a los participantes de su programa y dejarles bien en claro que se cansó de los reemplazos, las vacaciones y las excusas. El conductor les pidió que por favor se lo tomen en serio.

Fue entonces que reveló que todos aquellos participantes que no puedan asistir por diferentes motivos, serán eliminados del programa. Muchos se mostraron molestos por el gran escándalo que se desató ya que tenían arregladas sus vacaciones.

Eso no es todo porque la polémica se desató por las largas vacaciones que se tomó . La joven participante del Bailando no solo mintió con los días que se tomaría sino que puso en su lugar a Melody Luz, su cuñada.

Furioso, Marcelo Tinelli hace tan solo horas le envió un fuerte mensaje: "Así como algunas cosas se arreglan, otras se desarreglan. No hay más reemplazos y a partir de ahí vino todo el lío. El lío con Yeyo, con Charlotte que está enojada. Yo creo que no tiene que haber más reemplazos. Y esta es una decisión de la producción. El que no puede, no sigue, lamentablemente".

EL MENSAJE DE MARCELO TINELLI A CHARLOTTE CANIGGIA

"La primera perjudicada fue Anita Martínez. A partir de ahí vinieron una serie de hechos bochornosos donde Yeyo se enojó porque se tiene que ir a Brasil, había arreglado con la producción. Es verdad, había arreglado, pero no. Si no baila, queda eliminado", reveló.

Y apuntó contra Charlotte Caniggia: "Cuando me dijiste acá al aire que iban a ser 15 días me quedé sorprendido, porque en este momento 15 días cuando faltan 30 (para que termine el programa) es como demasiado. Y bueno, aceptamos eso. A partir de ayer, no se acepta eso. Me encantaría que más allá del enojo y de que hables de los reemplazantes del jurado, lo recapacites y lo pienses. Si podés venir, me encantaría porque creo que podés ser una de las posibles finalistas. Lamentablemente, tu cuñada va a bailar una gala, después no va a poder ser".