Lo que contó el viernes Jorge Lanata en su programa de radio sobre la salud de Wanda Nara, al revelar que tiene leucemia, generó muchas críticas al periodista por meterse en la salud de otra persona y no resguardar tan sensible información.

En este sentido, Lola, la hija menor de Jorge Lanata, quien también es padre de Bárbara, denunció desde las redes sociales que recibió agresiones vía redes y hasta amenazas luego de que el periodista contó eso al aire.

La joven, fruto de la relación de Jorge y la periodista Sarah Stewart Brown, compartió un duro descargo en su cuenta de Instagram comentando esta situación que está pasando y calificó lo que contó su padre sobre Wanda como "una noticia muy desafortunada".

"Hola, vengo a hacer un descargo porque me parece que esto ya llegó a un límite. Los que conocen a mi papá saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada", comenzó Lola su mensaje en redes.

Y remarcó: "Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo que pasó, lo que quiero decir va más allá de eso. Yo no fui la que dio la noticia".

"Estos últimos días no paré de recibir desde insultos hasta amenazas de la gente. No termino de comprender por qué tengo que ser yo la que recibe todos los mensajes", fundamentó la hija del conductor.

Y cerró: "Les pido que por favor si tienen algo para decir o de qué quejarse, no me escriban a mi, no me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar. Espero que estén bien".