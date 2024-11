El accidente ocurrido en la costanera santafesina que cobró la vida de dos personas continúa generando preguntas. La fiscal Roxana Marcolín, quien lidera la investigación, se presentó en el lugar para esclarecer los detalles del hecho, en el que un Volkswagen Bora embistió a una familia.

"Vine al lugar porque tenía dudas respecto a la información inicial que me pasaron. Sobre todo, me inquietaba que mencionaban dos vehículos más involucrados. Quise ver personalmente qué sucedió", explicó Marcolín. Luego de conversar con los agentes policiales que trabajaron en la escena, aclaró que esos vehículos estaban estacionados y resultaron golpeados tras el impacto que sufrieron las víctimas. "No estamos hablando de una carrera o algo similar. Eso, preliminarmente, está descartado", añadió.

Detalles del caso

La fiscal confirmó que, hasta el momento, el único vehículo involucrado directamente en el siniestro es el Bora conducido por el imputado. Las circunstancias que podrían agravar su situación legal, como conducir con exceso de alcohol o intentar darse a la fuga, todavía no han sido plenamente acreditadas. "Por ahora, no contamos con testimonios o pruebas concluyentes que confirmen estas hipótesis", señaló.

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer con precisión dónde cruzaban las víctimas al momento del impacto. "Es un detalle de suma importancia desde el punto de vista legal", aseguró Marcolín. Además, destacó que se están relevando cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para obtener imágenes que permitan reconstruir los momentos previos al choque. "En esta cuadra no hay cámaras del 911 o municipales, pero creemos que podría haber privadas que resulten útiles", indicó.

La investigación continúa

El imputado, único detenido hasta el momento, fue sometido a un análisis de alcoholemia y extracción de muestras de sangre y orina. Estas pruebas serán fundamentales para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia estupefaciente.

En cuanto a los acompañantes del acusado, la fiscal mencionó que uno de ellos sufrió heridas leves, pero nada de gravedad. "Seguimos recabando testimonios y pruebas. Si alguien fue testigo presencial, sería de gran ayuda que se presente para aportar más detalles", concluyó Marcolín.