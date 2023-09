Javier Milei había dicho que el papa Francisco era “el representante del maligno de la Tierra” y un “Jesuita que promueve el comunismo”.

Luego de los polémicos dichos de Javier Milei sobre el papa Francisco, la Iglesia salió a responderle.

Monseñor Oscar Ojea, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, hizo referencias a los agravios del candidato a presidente de la Libertad Avanza.

Además, agregó que era un “personaje impresentable y nefasto”.

Por su parte, Ojea manifestó que “es imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones”.

“Nos preguntábamos cómo se va a gobernar un país dividido".

Afirmábamos que el clima de violencia en las expresiones de los candidatos no ayuda a la paz social”, señaló Ojea cuando le consultaron sobre el panorama político luego de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

“Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades.

Como expresó monseñor Gustavo Carrara el Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión.

Pero, por otra parte, también es un Jefe de Estado al que se le debe un respeto particular”, declaró cuando hizo referencia a las palabras de Javier Milei.

La Iglesia no avala a ningún candidato en particular

“Nosotros como Iglesia intentamos iluminar la conciencia de los fieles con los principios del Evangelio.

Ante un acto de enorme responsabilidad, como es la emisión del voto, respetamos la voluntad popular.

No avalamos a ningún candidato en particular porque no es nuestra misión y no nos corresponde.

Expresamos principios que creemos puedan ser útiles para reflexionar el futuro de este pueblo que amamos y al que servimos”, remarcó Ojea sobre las próximas elecciones presidenciales.

“La vocación del político es transformar la realidad, hacerla más humana, para que las personas a las que sirve como político puedan desarrollar al máximo sus talentos y capacidades al servicio del bien común”, concluyó.