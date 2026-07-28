Facundo Arana dio un golpe a la nostalgia a través de su cuenta personal en Instagram. En su usuario oficial donde reúne a 985 mil seguidores, compartió una imagen de su juventud y generó sensaciones particulares en parte del público que se expresó con comentarios en el posteo.

Una sola imagen bastó para remover los sentimientos de sus fanáticos. "Me tomaron esa foto a mis 15 años. Todavía guardo esa revista, esa remera y mi sonrisa. Dejarlo todo en la cancha es perfecto. Al chico de la foto le diría que estoy orgulloso de El. Ya venía dándolo todo. Con una sonrisa en la cara", escribió en la primera parte de su emotivo escrito.

Solo, recostado, con una sonrisa de par en par y una revista en su mano. Ante esa imagen especial con la que recordó parte de su adolescencia, le propuso un juego a los fanáticos. "Sólo para +40… qué revista es esa? Métanle pila, pero valen respuestas incorrectas", soltó.