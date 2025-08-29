Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para el estreno de una de las películas más esperadas del próximo año: la secuela de El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada), el film de 2006 protagonizado por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

El rodaje se realiza actualmente en Nueva York y varias de las escenas se filman en exteriores, por lo que, cuando se enteran de que las cámaras están en la calle, los fanáticos corren a agruparse en algún rincón para ver un adelanto de lo que se mostrará en la pantalla grande en 2026. Pero, el hecho de que la filmación sea pública les permite tener acceso a cosas poco usuales: los bloopers.

Es normal que los actores se equivoquen la letra, se tienten en una escena y que incluso... se caigan. Esto fue justamente lo que le pasó a Hathaway. Las cámaras registraron el momento en el que resbaló por unas escaleras, pero, fiel a su estilo, se levantó del piso con todo el glamour que la caracteriza.

Puede interesarte

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video de la actriz de 42 años vestida como Andrea ‘Andy’ Sachs con una blusa de encaje, una pollera negra, tacones altos, cartera y lentes de sol. Salió de un edificio, en el cual se estaba filmando la escena, pero cuando se dispuso a bajar los pocos escalones que la separaban de la vereda, se cayó y terminó en el piso con un zapato roto.

¡Se vale sobar! 🫣 Anne Hathaway sufrió una caída durante las grabaciones de “El diablo viste a la moda 2”, pero se levantó como toda una reina 👑 pic.twitter.com/WZcdrDlIQh — adn40 (@adn40) August 28, 2025

Rápidamente, todo el equipo de producción corrió a asistirla, puesto que la caída no era parte de la escena. Sin embargo, ella no necesitó su ayuda y una vez más demostró toda su experiencia y profesionalismo: se paró sola con mucha clase y actitud, levantó los brazos y con una sonrisa gritó: “¡Estoy bien!“. Esto hizo que todos los que se encontraban alrededor comenzaran a aplaudir efusivamente. Tras un par de arreglos, el rodaje se reanudó y marchó sobre ruedas.

Puede interesarte

Luego de que las imágenes se viralizaran, Hathaway demostró por qué es una de las actrices de Hollywood más queridas. Este jueves compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 36.7 millones de seguidores, un video que mostró la recordada caída de su personaje de la princesa Mia Thermopolis en El diario de la princesa (The Princess Diaries) y su reciente accidente en el set de El diablo viste a la moda 2. “Como empezó/ Como continúa”, se pudo leer en el clip que compartió de la cuenta @mayellre. “Veinte años después, sigo cayéndome por ustedes...”, comentó la actriz, con un poco de humor.

Como no podía ser de otra manera, los usuarios de las redes sociales se hicieron eco del blooper y compartieron divertidos memes en los que hicieron referencia al glamour con el que se cayó la actriz. “Anne cayendo / Yo cayendo”, fue la frase más usada para las comparativas.