Durante su visita al programa "PH, Podemos Hablar", La Joaqui compartió detalles de su vida amorosa y dejó a todos los invitados y espectadores intrigados al revelar que está en una relación con un futbolista que admiraba desde su adolescencia.

La cantante, conocida por su espontaneidad y carisma, participó en el programa de Andy Kusnetzoff, donde se abordaron temas personales de los invitados. Una de las consignas era hablar sobre quién había tenido una relación con su ídolo o idola, y La Joaqui no dudó en compartir su historia.

"A mí me encanta el fútbol desde que era muy joven, y mi hermano tenía un póster de un futbolista al que yo consideraba 'el amor de mi vida'", comentó. Luego, reveló que, a punto de cumplir los 30 años, ese mismo futbolista le respondió a una de sus historias en redes sociales.

Puede interesarte

¿Quién es el novio de La Joaqui?

La incógnita sobre la identidad del futbolista se mantuvo, ya que La Joaqui decidió mantener su identidad en secreto. Sin embargo, aclaró que el futbolista no es argentino y no juega en el país. "Si digo quién es o de dónde es, se podrían adivinar los años de mi adolescencia. La cuestión es que me escribió, y yo pensé 'tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida'", explicó entre risas.

Una de las anécdotas más emotivas que compartió fue la respuesta del futbolista cuando le planteó la posibilidad de que ella pudiera revelar su identidad. "Le dije, 'siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que luego yo lo cuente?'. Y él me respondió 'yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente'", relató La Joaqui.

La historia de amor continuó con un almuerzo en otro país y, según La Joaqui, fue "la mejor cita de mi vida". Prometió al conductor del programa, Andy Kusnetzoff, que la próxima vez que la invitara, revelaría el misterio sobre la identidad del futbolista.

En las redes sociales, los fanáticos se hicieron eco de sus declaraciones y compartieron capturas que mostraban que La Joaqui y el futbolista colombiano James Rodríguez se siguen mutuamente en Instagram. James Rodríguez, quien jugó en Banfield entre 2009 y 2011, actualmente se encuentra en el Sao Paulo de Brasil. Estos detalles desataron la especulación sobre si él podría ser el futbolista del que hablaba.