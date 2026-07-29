La Joaqui confirmó que su relación con Luck Ra llegó a su fin luego de varios rumores que circulaban en los últimos días. La cantante decidió ponerle punto final a las especulaciones y compartió un comunicado en sus redes sociales donde habló sobre la ruptura y el momento personal que atraviesan ambos.

A través de una publicación en Instagram, la artista explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y destacó el cariño y el respeto que permanecen entre ellos pese a la separación.

Ante las versiones que surgieron sobre una posible crisis entre ambos, La Joaqui decidió aclarar la situación públicamente.

“Queres comunicar, antes de que sigan las versiones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, escribió la cantante en su mensaje.

Luego agregó: “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Con esas palabras, la artista dejó en claro que la ruptura no estuvo vinculada a una falta de amor entre ellos, sino a una nueva etapa en sus vidas.

Durante los días previos a la confirmación, habían circulado versiones que señalaban que Luck Ra se habría alejado de las hijas de La Joaqui. La cantante decidió referirse a ese tema y negó esa posibilidad.

En su comunicado, explicó que Facundo —nombre real del músico— siempre tuvo un vínculo de cariño con sus hijas y que ese afecto fue correspondido.

La Joaqui también buscó llevar tranquilidad sobre la relación familiar que construyeron durante el tiempo que estuvieron juntos y destacó la importancia de los momentos compartidos.

Al hablar sobre las razones del final, la cantante señaló que la decisión estuvo relacionada con nuevos caminos personales y proyectos diferentes.

“Son deseos de un futuro y etapa distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”, expresó.

Además, agregó: “Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”.

La Joaqui destacó que la relación estuvo marcada por experiencias importantes y que ambos decidieron continuar sus caminos manteniendo el respeto por lo vivido.

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El pedido a sus seguidores

Para finalizar su mensaje, la artista agradeció el acompañamiento que recibieron por parte de sus fanáticos durante la relación y también en este nuevo momento.

“Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales”, manifestó. Por último, reconoció que la separación representa un proceso emocional complejo para ambos: “Está siendo un duelo difícil para ambos”.

De esta manera, La Joaqui confirmó oficialmente el cierre de su relación con Luck Ra y pidió comprensión mientras cada uno continúa con sus proyectos personales.