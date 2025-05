La jueza Julieta Makintach ingresando a los Tribunales de San Isidro.

Se reanudaron las audiencias por la muerte de Diago Maradona y la jueza Julieta Makintach aseguró: "Yo no me voy a apartar, no voy a dar lugar a la nulidad de este debate porque no lo merece”.

Frente a los abogados, imputados y familiares de Maradona, Makintach sostuvo que la investigación "virulenta" sobre la producción "no encontró hechos" que la comprometan. Sostuvo que su intención es "acercar a la Justicia a la gente".

“Buenos días a todos. Solicité al presidente del tribunal la palabra porque les había anticipado al cierre de la jornada anterior que, ante la existencia de esta denuncia, yo iba a ver de qué se trataba y ver si había serias valederas y serias para que yo me apartara de este debate”, comenzó diciendo Makintach.

"No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos, penalmente relevante, del cual yo pueda darle alguna explicación. No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”, sostuvo este martes pasadas las 11.

“No advierto en todo este trajín que mi imparcialidad esté en juego. Me es importante decir, no hay sospecha ninguna de falta de neutralidad. Yo lamento de verdad todo este tiempo, si fue necesario por su paz esta interrupción del debate, ojalá podamos continuar”, dijo.

Las declaraciones de la magistrada tienen lugar luego de la polémica por la difusión de videos que la tienen como protagonista de una supuesta producción documental, sin autorización de las partes.

“Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia. Ese material era crudo y era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto e ilícito?“, argumentó.

"Las imágenes del primer día eran transmitidas al mundo por YouTube", se defendió la magistrada. Apuntó contra la prensa al señalar que sufrió "un escarnio mediático" y dijo que padeció "acoso" en sus redes sociales. "No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”, sostuvo.

Los jueces

Por su parte el presidente del Tribunal Maximiliano Savarino tomó la palabra después del descargo de la jueza y afirmó: "No está en mis valores autorizar una cámara oculta”. “Yo no autoricé ninguna filmación, no sabía que había una grabación oculta”, agregó.

“Nosotros con la doctora Verónica Di Tommaso fuimos filmados por una cámara oculta el primer día ingresando al tribunal. Escuché falsedades de mí y de la doctora como que sabíamos del documental por una cámara oculta. La doctora Di Tommaso y yo, Maximiliano Savarino, no tenemos nada que ver con la filmación documental que circula en todos los medios de comunicación”, afirmó.

“No voy a permitir que nadie me denuncie falsamente. Al TOC Nº3 de San Isidro no entró nadie a filmar, no había nadie ahí. La doctora Makintach está en el tribunal Nº2, no nos cruzamos. Yo no conozco a la señora que se presenta como amiga íntima de Makintach. Yo comparto con ella en esta causa, pero no en el día a día. No sé qué tenía un hermano como ella no conoce a mis amigos de la infancia”, agregó.

A su turno la jueza Verónica Di Tommaso, titular del Tribunal Oral en la Criminal Nº3 de San Isidro, aseguró: “Yo no sabía que nos estaban filmando. Solo dos personas sabían: el que grababa y el que autorizaba. Y no fuimos ni Savarino ni yo”.

El fiscal

“Esto fue un reality, señores jueces. Makintach ofició de actriz, no de jueza”, dijo el fiscal Patricio Ferrari y agregó “volvió a mentirnos a todos en la cara”.

La Fiscalía mostró el nombre, el guion del documental que tenía como protagonista a la jueza, ya tenía nombre, un guion y un trailler de un minuto. Se iba a llamar “Justicia Divina”. Según los documentos que presentó la fiscalía iba a contar con seis capítulos de media hora cada uno y iba a estar traducido en varios idiomas.

Ferrari mostró el material hallado durante los allanamientos realizados en el marco de la causa que investiga a Makintach. “El documental mientras reconstruye la muerte de Maradona y ciertos hitos de su vida, también contará episodios personales de la jueza”, sostuvo el fiscal.

"Cuando me preguntaron si estaba interesada en hacer un documental, me pareció raro, pero este juicio merecía que el poder judicial rindiera cuentas de su trabajo. Nosotros podemos darle las explicaciones de cómo la Justicia resuelve. Es un servicio público”, se la ve decir la jueza en la grabación.

Gianinna Maradona se puso a llorar y dijo al verlo: “Esto es muy fuerte”.

"Evidentemente esto no era solo una entrevista", ironizó el fiscal.

El abogado de Dalma y Gianinna, Fernando Burlando, pidió al presidente del Tribunal que decida sobre el futuro del juicio ."Hay que contemplar y decidir. Es un escándalo y no lo podemos permitir", resaltó.