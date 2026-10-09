El futbolista Mauro Icardi confirmó que finalizó el proceso de divorcio con la conductora Wanda Nara tras una resolución dictada por la justicia italiana. El fallo, emitido por un tribunal en Milán, desestimó la acusación de adulterio contra la mujer y rechazó su solicitud de una cuota alimentaria mensual de 250 mil euros.

Según el documento judicial, la justicia consideró que Wanda Nara cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para su sustento económico. Además, el fallo desestimó el argumento de que la conductora sacrificó su carrera profesional durante el matrimonio, señalando que su notoriedad se expandió a partir de su vínculo con el futbolista.

Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente.

Mauro Icardi se manifestó conforme con la resolución y destacó que el proceso, iniciado en noviembre de 2024, concluyó con un resultado favorable para sus intereses. Al respecto, el jugador expresó:

Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024. Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia.

El futbolista aclaró que el conflicto legal no termina aquí, ya que mantiene abierta otra causa en Milán donde solicita la nulidad de la transferencia de inmuebles de su patrimonio. Por su parte, tras conocerse la noticia, Wanda Nara compartió un video en redes sociales donde se la observa bailando en su domicilio.