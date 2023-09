El juez Carlos Bruniard hizo lugar al pedido del abogado Rafael Cúneo Libarona, pero fijó una serie de pautas de conducta que el imputado deberá cumplir para continuar el proceso en libertad.

La Justicia hizo lugar al pedido de excarcelación que hizo la defensa de Cruz Novillo Astrada, el polista que ayer había quedado detenido después de haber atropellado y matado con su camioneta 4x4 a un peatón que cruzaba la avenida 9 de Julio, a la altura de la autopista lllia, en Retiro, pero le prohibió salir del país y le fijó una serie de pautas de conducta que el imputado deberá cumplir para poder continuar el proceso en libertad.

Así lo informaron fuentes con acceso al expediente. “Se valora que al momento de recibirle declaración indagatoria, Novillo Astrada se identificó correctamente, respondió preguntas, constituyó domicilio conjuntamente con su letrado defensor, lo que resulta suficiente, a fin de garantizar su sujeción al proceso, la imposición de una caución juratoria, máxime que puso a disposición su teléfono celular para que eventualmente se lleven a cabo las medidas de prueba correspondientes. No existen medidas de prueba que queden pendientes por producir, por lo que no se vería afectado el curso de la pesquisa. De la totalidad de lo expuesto, se infiere que la continuidad de la detención no resulta indispensable para garantizar su sujeción a la causa y garantizar la aplicación de la ley sustantiva”, sostuvo el juez Carlos Bruniard, a cargo del expediente al hacer lugar a la excarcelación solicitada por Rafael Cúneo Libarona, defensor del polista, de 24 años.

Novillo Astrada había sido indagado hoy al mediodía por el delito de homicidio culposo. “Soy optimista en cuanto a la excarcelación. Acreditamos que el homicidio culposo no fue responsabilidad de Cruz Novillo Astrada, sino que obedeció a la imprudencia del peatón, conforme surge de las filmaciones de las cámaras de seguridad incorporadas al expediente”, había dicho, tras la audiencia, Cúneo Libarona.

El magistrado le impuso al imputado “la obligación de presentarse el primer día hábil de cada mes como así también a todo llamado del tribunal, lo que incluye que deberá conectarse a la plataforma digital que le sea indicada, en caso de que la audiencia a la que se lo convoque sea virtual, para lo cual deberá mantener estrecha comunicación con la defensa que deberá velar para que el imputado -de resultar necesario- acceda a un dispositivo para poder conectarse a una audiencia remota en caso de que así haya sido señalada-; debiendo denunciar toda circunstancia que lo obligue al ausentarse del país o efectuar un cambio de domicilio, el que no podrá ser alterado, ni podrá ausentarse del mismo por un lapso mayor a 24 horas sin conocimiento de este juzgado”.

“A fin de asegurar el cumplimiento de dichas medidas, habré de ordenar la prohibición de salir del país al nombrado Novillo Astrada mientras dure el trámite de la presente causa y, a fin de asegurar su cumplimiento, también ordenaré la retención de su pasaporte como documento de viaje para lo cual deberá hacer entrega del mismo en el juzgado dentro del tercer día de notificado”, afirmó en el juez al fundamentar la excarcelación.

Todo ocurrió ayer a las 5.20 en la avenida 9 de Julio y Arroyo, donde la camioneta 4x4 que conducía el polista embistió a un peatón y continuó su trayecto. No se detuvo. Según las fuentes policiales, la víctima sería una persona en situación de calle, y hasta el momento no fue identificada.

Sobre la decisión de Novilla Astrada de no detenerse después de embestir a la víctima, el juez Bruniard sostuvo: “Sin perjuicio de que la actitud asumida por parte del encausado al momento del trágico acontecimiento fue haberse dado a la fuga, dicha conducta se ve en contraposición con las llevadas a cabo posteriormente. En efecto, a los pocos minutos Novillo Astrada intentó contactarse a través de su teléfono celular con el 911, no obstante al no lograrlo, intentó comunicarse con sus padres, siendo que luego se dirigió hacia el domicilio de su madre, en San Isidro, a quien le comentó de lo sucedido, expresándole en todo momento su voluntad de presentarse ante las autoridades policiales a fin de estar a derecho, para lo cual luego junto con sus padres y su abogado defensor acudir a la seccional de la Policía de la Ciudad, junto con el vehículo afectado con el objeto que se llevaran a cabo los peritajes pertinentes”.

Tras la decisión del juez Bruniard, Cúneo Libarona, en declaraciones periodísticas, sostuvo: “Si bien no frenó [por su cliente], el juzgado y la fiscalía vieron con muy buenos ojos que Novillo Astrada haya vuelto a la comisaría con jurisdicción del lugar del hecho y haya llamado al 911″.