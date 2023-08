Fady, de 92 años ,recordó cómo el asesor de moda se preocupaba por su salud: “Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”.

A su vez, la mamá de Mariano Caprarola indicó cómo eran sus salidas culturas: “Me llevaba mucho a ver obras de teatro, nos encantaba compartir ese plan”.

Además, Fady reveló cómo fue el último encuentro: “La última cena con Mariano fue muy linda. Los motivos son sencillos: él es fanático de los animales y en la mesa de al lado había una pareja con un perro bulldog inglés. Mi hijo se tiró al piso y jugaba como si fuera su mascota. Lo pasamos bárbaro”.

Cabe señalar Mariano Caprarola murió el pasado 17 de agosto luego de estar internado en el centro Medicus de la calle Azcuénaga por problemas renales que sufría como consecuencia de las operaciones que le había realizado el cirujano Aníbal Lotocki.