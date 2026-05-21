Ocurrió en una sede de la falsa prepaga “Argentina Salud” ubicada en González Catán. Un hombre denunció que su padre murió después de ser atendido allí. Tras los incidentes, la Justicia ordenó la clausura del centro.

Una protesta de familiares de presuntas víctimas de la falsa prepaga “Argentina Salud” derivó en una pelea frente a un centro de salud ubicado en la localidad bonaerense de González Catán.

La secuencia fue registrada por cámaras de televisión y ocurrió en medio de la investigación contra la red de clínicas ilegales que operaba en La Matanza, que fue desbaratada este miércoles en un operativo de la Policía Federal Argentina. Tras los incidentes, la Justicia ordenó la clausura del lugar y tres personas fueron detenidas por agredir a personal policial.

Puede interesarte

Todo comenzó cerca de las 13, cuando los vecinos se manifestaron frente a una de las sucursales de “Argentina Salud”, ubicada en la Ruta Nacional N° 3 y Atalco. El lugar quedó bajo la lupa en el marco de una causa por usurpación de títulos, recetas apócrifas y atención médica realizada por personal no habilitado.

“Lo traje a mi papá por unos dolores y le inyectaron un calmante. A los 20 minutos falleció en mi casa”, relató Damián, uno de los denunciantes. “¿Cómo puede ser que esto siga abierto? No puede ser que esto siga abierto”, lamentó en diálogo con TN y aseguró que la muerte de su papá no fue un hecho aislado: “Está lleno de casos”.

Mientras continuaba la protesta, Damián se acercó a la puerta de la clínica para increpar a los empleados. Segundos después, se desató una pelea entre los familiares de las presuntas víctimas y los trabajadores del lugar.

Tras la agresión, el hombre terminó tirado en el piso y su madre, afectada por la situación, se descompensó y debió ser asistida.

Finalmente, por orden del fiscal Fernando Garate, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 1 de Laferrere, la clínica fue clausurada. A su vez, tres sospechosos fueron detenidos por agredir al personal policial.

El caso judicial se inició en enero, cuando una médica descubrió que su identidad y sello profesional habían sido utilizados en un certificado médico falso expedido por este centro de salud. La denuncia derivó en una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N°1 de Laferrere.

Según reconstruyó la fiscalía, en “Argentina Salud” funcionaba una red en la que estudiantes y enfermeros atendían pacientes y firmaban recetas y diagnósticos con matrículas de médicos reales, obtenidas de manera fraudulenta de bases de datos oficiales.

Puede interesarte

La clínica clausurada formaba parte de una organización más amplia que, según la investigación, llevaba al menos cuatro años operando en distintos puntos de La Matanza. En ese contexto, y por orden del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del Dr. Rubén Ochipinti, este miércoles, la Policía Federal Argentina realizó trece allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning, donde funcionaban consultorios médicos clandestinos, farmacias ilegales, depósitos y bases operativas utilizadas por dicha estructura.

En total, secuestraron siete vehículos ploteados como ambulancias, que circulaban sin habilitación; una escopeta; dos pistolas; municiones; 286 sellos de profesionales de la salud; talonarios; recetarios médicos; 3.200 historias clínicas; 36 teléfonos celulares; 48 computadoras y otros dispositivos electrónicos. También incautaron medicamentos e insumos médicos valuados en más de 80 millones de pesos.

El operativo arrojó un saldo de 29 detenidos, entre ellos el dueño del centro, su esposa, sus dos hijos y otros integrantes de la organización. Los acusados, todos mayores de edad, quedaron a disposición del juez Rubén Ochipinti, junto con los elementos secuestrados.

El abogado del dueño de la clínica, Roberto Herrera, negó las acusaciones de ejercicio ilegal: “Acá no había médicos truchos. Solo hubo una situación con una doctora”. Además, aseguró: “Mi defendido dice que en la clínica no murió nadie”.