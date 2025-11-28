Un violento hecho de inseguridad estremeció la madrugada del jueves a los vecinos de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando un delincuente que acababa de robarle el auto a un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) terminó protagonizando un choque que pudo ser una tragedia.

Según información policial, el malviviente sustrajo un Toyota Corolla perteneciente al agente federal, que se encontraba saliendo de su domicilio junto a su familia, y se dio a la fuga a toda velocidad. Sin embargo, a pocas cuadras, perdió el control del vehículo, no pudo maniobrar la caja automática y se incrustó de lleno contra el frente de una vivienda ubicada en calle Remedios de Escalada al 4366, a metros de Camino de Cintura.

El siniestro se registró cerca de las 5:30, y el impacto fue tan violento que arrancó el portón, destruyó el ingreso y provocó serios daños en la fachada de la propiedad. Tras el estruendo, el ladrón descendió del auto y huyó corriendo, perdiéndose entre las calles de tierra del barrio, sin que hasta el momento se haya logrado su detención.

🚨 ROBÓ, CHOCÓ Y HUYÓ

- Fue en Villa Luzuriaga pic.twitter.com/7E5WBCv6hj — Vía Szeta (@mauroszeta) November 28, 2025

“Nos quedamos sin portón en segundos”

Carolina, dueña de la casa afectada, relató en diálogo con la prensa el momento de terror que vivió junto a su familia.

“Nos despertamos con un terrible estruendo, no sabíamos qué había pasado. Cuando me acerco a ver, yo no tenía más portón, no entendía nada. Después, en las cámaras, vi que un chico salió corriendo”, contó, aún conmocionada.

La mujer confirmó que el auto había sido robado minutos antes al agente federal. “Seguramente no lo sabía manejar. El Corolla era automático, y lo más probable es que le quedó grande la maniobra”, analizó.

En el barrio, donde las calles son de tierra, el vehículo quedó literalmente adentro del living, provocando un trastorno enorme. “Estamos tratando de resolver todo lo que dejó. Vivimos en una calle de tierra y se incrustó dentro de mi casa, literalmente”, agregó.

Puede interesarte

El policía había sido sorprendido con su familia

De acuerdo a lo informado por fuentes de la Federal, el agente estaba saliendo con su familia cuando fue sorprendido por el ladrón, que aprovechó un descuido para llevarse el vehículo. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes ni de los habitantes de la casa resultó herido, aunque la situación generó bronca e indignación entre los vecinos, que denuncian que no es el primer caso de inseguridad en la zona.

La investigación continúa en manos de la Justicia del Departamento Judicial de La Matanza, y se trabaja en el análisis de cámaras para identificar al fugitivo. Hasta el cierre de esta nota, el auto fue secuestrado por peritos pero el delincuente sigue prófugo.