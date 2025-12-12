Una pareja de jóvenes sufrió un violento robo en La Tablada, localidad del partido bonaerense de La Matanza. El brutal robo quedó registrado en una cámara de seguridad. Los delincuentes siguen prófugos.

El dramático episodio ocurrió en la esquina de las calles San Pedro y Necochea, y quedó filmado por la cámara de seguridad de un comercio.

En la imagen se ve como Nahiara (21) y Luciano (18) fueron sorprendidos por dos delincuentes que los amenazaron con un arma y les robaron sus celulares.

El video muestra como uno de los agresores se bajó de la moto para robarles, mientras que el otro lo esperó arriba de la moto, listo para escapar.

El asalto duró sólo 15 segundos y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la zona.

En las imágenes se observa a los ladrones llegar en una motocicleta negra, quien conducía llevaba casco, mientras que su cómplice tenía puesta una gorra.

Uno de ellos se bajó y los apuntó directamente con una pistola. El joven entregó inmediatamente su celular, pero la chica se resistió.

Se dio vuelta mirando a la pared y se aferró a su teléfono, pero el ladrón no se dio por vencido y empezó el forcejeo.

La arrinconó contra la pared y le puso la pistola en la nuca hasta que la víctima cedió y se lo entregó.

Una vez que consiguió los dos celulares, se subió a la moto mientras seguía con las amenazas a los jóvenes y escaparon.

Según informaron, hasta el momento, las autoridades no lograron dar con los delincuentes, que permanecen prófugos.

La Policía Bonaerense avanza con la búsqueda de los jóvenes. Las cámaras de seguridad serán claves para poder identificarlos y establecer cómo fue su fuga de La Matanza.