Jonathan Cardozo tenía 23 años y era uno de los cinco amigos que llegaron en un auto a un complejo de Ciudad Evita, La Matanza, para acompañar a uno de ellos a comprar un celular que había negociado por redes sociales. Al menos tres delincuentes armados los sorprendieron, les robaron sus pertenencias y abrieron fuego. Uno de los disparos alcanzó a Cardozo, que murió horas después.

El encuentro había sido organizado por uno de los integrantes del grupo, que quería comprar un iPhone 16. A través de Facebook, había contactado a un hombre y pactado la operación por 500 dólares.

Los jóvenes llegaron hasta allí la tarde de este miércoles en un Peugeot 3008, que conducía la víctima. Cuando bajaron, los asaltantes los abordaron a punta de pistola y desataron el brutal ataque.

Puede interesarte

Los delincuentes comenzaron a exigirles sus pertenencias y, en medio del asalto, efectuaron varios disparos contra el grupo, de acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales.

Uno de los proyectiles impactó en el costado derecho del cuerpo de Cardozo, que no había ido a comprar el teléfono, sino que acompañaba a su amigo.

Después del ataque, los asaltantes escaparon con celulares y dinero en efectivo. Cardozo quedó gravemente herido y sus amigos lo trasladaron de urgencia en el mismo Peugeot 3008 hasta el Hospital Alberto Balestrini, ubicado a unas cuadras.

El joven ingresó consciente y lúcido por la guardia. Los médicos constataron que tenía una herida de arma de fuego en el abdomen y, aunque inicialmente fue informado como estable, debió ser operado por la gravedad de las lesiones. Pese a los esfuerzos del personal médico, Cardozo murió por la noche.

Puede interesarte

En paralelo, las autoridades preparan un operativo en la zona para avanzar con la búsqueda de los delincuentes que participaron del ataque.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios Adrián Arribas, del Departamento Judicial de La Matanza, que busca reconstruir cómo se organizó el encuentro, identificar a los hombres que participaron del asalto y determinar quiénes fueron los autores de los disparos. Hasta el momento no hay detenidos.