Al igual que su hermano menor Anwar, fue diagnosticada en 2012, con la enfermedad de Lyme, que es transmitida por las garrapatas de los ciervos.

Durante más de 11 años, Bella tuvo que lidiar con este padecimiento mientras continúa con su vida en las pasarelas y delante de las cámaras.

Este fin de semana, la joven reflexionó sobre el tiempo transcurrido con esta enfermedad, su lucha por recuperarse y sobre lo que significa vivir en carne propia con esta infección bacteriana.

"La pequeña yo que sufrió estaría tan orgullosa de mi yo adulta por no rendirme. Agradecida a mi mami por guardar todos mis historiales médicos, por estar a mi lado, por no separarse nunca de mí, por protegerme, apoyarme y, sobre todo, por creer en mí durante todo esto", abrió su posteo en Instagram.

Allí reconoció que no fue nada fácil soportar estos años las recaídas, lo cual afectó también su estado emocional.

"Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y el trabajo mientras trato de enorgullecerme a mi misma, a mi familia y a la gente que me apoya, me ha pasado factura de una manera que realmente no puedo explicar", continuó.

En la publicación, también actualizó su estado de salud y comentó que presentó avances en este último tiempo. "Estoy bien, y no tenéis que preocuparos. Y no cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto otra vez, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora mismo, con todos vosotros, por fin sana, lo haría todo de nuevo", agregó.

Sobre el final de su reflexión, dejó un mensaje esperanzador para todos sus seguidores. "Tengo tanta gratitud y perspectiva de la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de co-infección, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si soy capaz de, si Dios quiere, tener una vida de difundir el amor de una taza llena, y ser capaz de ser realmente yo misma, por primera vez en la historia", cerró.

Qué es la enfermedad de Lyme: síntomas y tratamiento

Causada por la bacteria Borrelia, los humanos que contraen esta enfermedad generalmente son picados por una garrapata infectada.

Este tipo de ixodoideos son muy comunes en gran parte de los Estados Unidos y están en zonas boscosas o con mucha vegetación, y su picadura es como la del mosquito pero se forma un pequeño bulto.

Entre sus primero síntomas provoca fiebre, dolor de cabeza, cansancio, rigidez articular, hinchazón de ganglios linfáticos, entre otros.

Esto empeora hasta generar sarpullido en todo el cuerpo, hinchazón dolorosa en ojos y párpados, dolor, debilidad o entumecimiento de articulaciones. Ante estos signos, se recomienda acudir al médico para una detección temprana y adecuado tratamiento de acuerdo al historial clínico del paciente.