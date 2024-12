Tras los rumores de romance entre el ex Xeneize Darío “Pipa” Benedetto y la actriz Sabrina Rojas, Noelia Pons, quien estuvo en pareja con el futbolista y tienen dos hijos en común, anunció que se separaron y apuntó: “Estoy sola”, además de hacer un fuerte reclamo paternal.

En principio, el actual jugador del club mexicano Querétaro, fue visto en un boliche mientras bailaba con la intérprete y a su vez, coincidieron “casualmente” en un restaurante en donde Rojas aseguró que le pidió un autógrafo porque su hijo es fanático de Boca Juniors.

Sin embargo, luego de que diversas fuentes aseguraran un amorío, la asesora de imagen apuntó: “Sí, estoy sola. Hay muchísimas preguntas sobre si me separé. Esto lo cuento porque sé que a muchas mujeres les puede hacer bien escucharlo”.

La mamá de Felipe y Helena Benedetto, además, archivó todas las imágenes del perfil que cuenta con más de 110 mil seguidores y sólo publica historias. Medio por el que esta tarde, agregó una dura acusación contra quien ahora es su ex pareja.

“Ahora -me pide- el “favor” de abrir mi casa para que vengan a buscar algo UN día que estoy sola sin niños porque mi mamá me ayuda. Se pone en la balanza hacerse cargo de la paternidad. Yo no entrego un traje, no cuidan a sus hijos, qué balanza rara”, remató Pons.

La palabra de Sabrina Rojas sobre las acusaciones



Ante la insistencia mediática, Rojas amplió su descargo en diferentes entrevistas, aclarando que no tendría ningún vínculo con alguien comprometido. “Jamás saldría con un casado ni con alguien que esté de novio. Charlé dos minutos con él porque le pedí un video para mi hijo, que es fanático de Boca”, aseguró en una charla con LAM (América).

La actriz también ironizó sobre cómo los rumores afectan su vida personal. “Me espantan los chongos. Entro a un lugar y los tipos miran al piso porque tienen miedo de ser noticia al otro día”, comentó entre risas, buscando restarle importancia al tema.