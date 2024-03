Este jueves se anunció que el teléfono rojo volvería a Gran Hermano y la antesala de esta tramposa herramienta, los participantes acordaron hacer un boicot y dejarlo sonar para ir todos a placa. Sin embargo a Damián no le gustó nada y se cruzó con Catalina.

Al mostrar su claro desacuerdo con esta iniciativa, Damián no dudó en dejar en claro que esto no le gustaba y luego de haber recibido los reclamos de Catalina, fue al frente y se desató una nueva pelea en Gran Hermano.

En ese momento, el participante nuevo de GH no tuvo pelos en la lengua y fue a buscar directamente a Catalina: “Es un juego y hay que jugar, acordate el que se enoja pierde. Estoy acá porque me lo gané y vamos a jugar, no hay que tener miedo. Volviste porque sos amiga de Furia”, soltó.

“Qué decís ridículo, yo no estoy obligando a nadie. Después decís que no miraste nada. Ya pisaste el palito. ¿Vos te creés que volví porque soy amiga de Furia? La gente me votó”, reculó Catalina.

Claro que Damián volvió a la carga y agregó: “Para mi estás acá por Furia. El que se enoja pierde, ya lo sabés”, finalizó para desatar un explosivo enfrentamiento en Gran Hermano a pocos días de haber entrado en el reality.

Catalina le lanzó un explosivo dardo a Damián en pleno vivo de Gran Hermano

Luego del fuertísimo cruce que tuvieron durante la tarde, Catalina aprovechó el vivo para exponer a Damián y sumar un nuevo episodio a su explosivo cruce.

En pleno vivo Catalina explotó de furia y exclamó: “Damián trata de que yo pise el palito todo el tiempo, y yo soy muy cuidadosa y respetuosa con mis compañeros que están acá hace tres meses, entonces no me va el juego de querer que pise el palito”, soltó en Gran Hermano para dejar establecida la polémica.