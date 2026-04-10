Un hombre desnudo se paseó a pie por las calles del centro de La Plata, la situación provocó sorpresa entre vecinos, comerciantes y transeúntes.

El hecho se dio este miércoles 8 de abril, testigos lo filmaron y le sacaron fotos ya que todo se dio en la zona más transitada de la ciudad. Hay registros tanto fijos como móviles de su paso por Diagonal 73 y 55, se supo que se dirigió a pie hasta Plaza Moreno (12 y 51).

Allí trabajadores de la Guardia Urbana que pertenece a la Secretaría de Seguridad local lo redujeron no sin antes perseguirlo ya que hubo corridas y momentos de tensión. Tras su arresto se inició una causa por exhibiciones obscenas. Fuentes consultadas, señalaron que el demorado tiene 34 años y que posee problemas psiquiátricos.

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Ante este escenario se evalúa el archivo de la causa judicial ya que el hombre resulta ser inimputable: “Se dio aviso a su padre sobre el suceso y fue él quien lo retiró, el caso no pasó a mayores”, concluyó una fuente policial.