Los vecinos alertaron al 911 al escuchar gritos y golpes en el primer piso del inmueble. Cuando la policía ingresó, encontró a los dos hombres cubiertos de sangre y una cuchilla tirada en el pasillo.

Dos hombres resultaron heridos tras una violenta pelea con cuchillos en una pensión de La Plata. Ambos fueron trasladados a hospitales y quedaron demorados, aunque se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió este lunes en una pensión ubicada en calle 8 entre 39 y 40, en la ciudad de La Plata, donde dos changarines que convivían en el lugar —Alejandro Manuel Müller, de 47 años, y Mauricio de Jesús Hollman Jaramillo, un ciudadano colombiano de 48— se enfrentaron a cuchillazos y terminaron con profundas heridas en la cara. La Policía Bonaerense y el SAME intervinieron tras un llamado al 911.

Puede interesarte

Cuando los efectivos del Comando de Patrullas ingresaron a la pensión, escucharon gritos provenientes del primer piso y encontraron el pasillo con manchas de sangre en el piso y las paredes. A pocos metros del lugar donde se produjo la pelea, secuestraron una cuchilla de carnicero con mango negro.

Los heridos fueron trasladados por ambulancias del SAME y de Defensa Civil: Müller fue derivado al Hospital San Martín, mientras que Hollman Jaramillo fue atendido en el Hospital Romero.

Puede interesarte

La causa fue caratulada como “lesiones recíprocas”

Según informaron fuentes policiales, ninguno de los dos hombres corre riesgo de vida. La Fiscalía N.º 7, a cargo de Virginia Bravo, del Departamento Judicial La Plata, ordenó las pericias médicas y caratuló el caso como “lesiones recíprocas”.

Las autoridades intentan determinar qué originó la violenta discusión que terminó con ambos hombres heridos.