Video
La Plata: motochorros golpearon y arrastraron por la vereda a una mujer para robarle la cartera
El violento ataque se produjo sobre la avenida 38 entre 2 y 3, en el Barrio Norte, y fue registrado por las cámaras.
Una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes sorprendieron a una mujer en Barrio Norte. La intervención de vecinos fue clave para evitar que se concretara el robo.
El registro de una cámara de seguridad en La Plata expuso la brutalidad de un intento de robo ocurrido en la madrugada del sábado en el Barrio Norte. En las imágenes, se puede ver cómo dos motochorros sorprendieron a una joven, la golpearon y la arrastran por la vereda mientras intentan arrebatarle la cartera, una secuencia que, pese a su brevedad, parece ser cada vez más común en este tipo de delitos.
El hecho se produjo sobre la avenida 38 entre 2 y 3, cuando la víctima y su pareja advirtieron la presencia de los asaltantes. Según relató la joven a 0221.com.ar, “aparecieron dos pibes en moto por 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”. Este último estaba armado.
Puede interesarte
Mientras intentaba huir, la joven cayó al suelo y el agresor, empuñando el arma, la arrastró por la vereda en un intento de despojarla de su bolso. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó la víctima al medio platense.
Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes comenzaron a salir de sus casas. “Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, detalló.
Puede interesarte
El video, captado por la cámara de un frentista, documenta la totalidad del ataque y será una pieza clave en la investigación policial. La joven sufrió golpes durante el forcejeo, aunque no necesitó atención médica. Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados.