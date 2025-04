En medio de la polémica por su ausencia en el cumpleaños de 15 de su hija Allegra Cubero, Nicole Neumann generó revuelo en redes sociales con una publicación inesperada. A través de su cuenta de Instagram, la modelo y exesposa de Fabián Cubero sorprendió a sus seguidores al compartir una foto viajando en colectivo, lo que desató un sinfín de reacciones.

Además de mostrar sus deslumbrantes looks en el programa "Los 8 escalones", Nicole utiliza sus redes para compartir detalles de su vida cotidiana, como su crianza de su hijo Cruz Urcera y sus viajes familiares. Sin embargo, esta vez la atención se centró en un carrusel de cuatro imágenes, entre las que destacaba una en la que la mediática aparecía sentada en un autobús con su hijo en brazos.

Los comentarios no tardaron en llegar: "¿Viaja en bondi?", "Fua, loco, la pobreza nos llegó a todos", "¿En colectivo?", fueron algunas de las reacciones de los usuarios sorprendidos. No obstante, pronto se descubrió que no se trataba de un viaje en transporte público, sino de un bus de traslado interno de un aeropuerto, lo cual se podía intuir por los aviones visibles a través de las ventanillas.

Al comprender el contexto, muchos de sus seguidores reaccionaron con humor: "Levanté la mano quien creyó que era un bondi y tuvo que mirar bien ‘tipo no puede ser’", "Ja... pensé que iba en bondi, pero es el colectivo del aeropuerto", "Yo dije ‘Nicole en colectivo, ¿qué?’ y resultó ser el transfer de la pista al avión".

Así, la publicación de Neumann logró generar más risas que críticas, demostrando una vez más el poder de las redes sociales para sorprender y confundir a los seguidores.