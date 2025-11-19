Un estremecedor caso sacude a la ciudad brasileña de Caruaru: la Policía detuvo a una mujer señalada como la presunta autora intelectual del crimen de su propia hija, Allany Rayanne Santos, de 24 años. Según la investigación, el móvil habría sido estrictamente económico, ya que la joven había recibido recientemente una herencia de su abuelo.

Allany fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, maniatada y con múltiples heridas de arma blanca, en un hecho que conmocionó a la comunidad local.

La confesión que dio un giro a la causa

A las pocas horas del hallazgo, los investigadores arrestaron a un sospechoso. Aunque en un primer momento negó cualquier participación, terminó confesando tras caer en contradicciones y ser confrontado con un video que lo ubicaba en la escena del crimen.

De acuerdo al comisario Eric Costa, el hombre no solo admitió haber participado del ataque, sino que también aseguró que actuó por orden de la madre de la víctima.

Andrea Maria dos Santos fue detenida y acusada por el crimen de su hija. (Foto: gentileza g1).

El detenido afirmó que mantenía una relación sentimental con la madre de Allany y que fue a la casa de la joven con la excusa de realizar una supuesta ceremonia religiosa. Una vez dentro, la torturó para obligarla a transferirle el dinero de la herencia. Ante la negativa de la joven, el hombre decidió asesinarla.

La madre, cada vez más comprometida

La madre de la víctima, Andrea Maria dos Santos, había sido citada días atrás y este martes volvió a declarar. Sin embargo, según los investigadores, cayó en reiteradas contradicciones.

“Su versión no es creíble. Todas las pruebas reunidas hasta el momento indican que ella es la autora intelectual del crimen junto con su compañero, detenido horas antes”, sostuvo el comisario Costa.

La mujer permanece bajo la mira de la Justicia mientras la Policía avanza para determinar todas las responsabilidades detrás de un caso que generó profunda indignación.