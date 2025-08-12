Un caballo que andaba suelto por el barrio Echesortu fue rescatado por personal policial. El animal trotaba por plena calle Mendoza cuando fue divisado y controlado para su seguridad y la de los conductores y transeúntes.

Fuentes policiales informaron que este lunes a la noche, un equino de pelaje marrón se desplazaba por calle Matienzo a la altura de calle Montevideo hacia el cardinal norte.

El animal se encuentra sano y salvó (Foto: Gentilezas)

Al llegar a la intersección con calle Mendoza y pasaje Alvarado efectivos policiales lograron contenerlo. Se libró comunicación con personal municipal y de control urbano.

Puede interesarte

El caballo fue trasladado en cápsula con varias motos policiales. Además, se efectuó comunicación con personal de Caballería solicitando colaboración para llevar al animal hasta avenida Francia y Uriburu donde se encuentra la base de Rescate Animal de la Unidad Regional II de Policía.