La familia de Juan Pablo de Vigili le envió la palabra “soltero” al jugador en la casa de Gran Hermano para que él entienda de una vez por todas que su expareja, Silvana, lo dejó.

“Pasaron cosas y entiendo el trasfondo”, expresó Devi antes de quebrarse durante la visita de Santiago del Moro a la casa.

El correntino aseguró estar feliz por todo lo que le está pasando en el reality y que estar nuevamente soltero no le genera algo malo. “Quien no quiera estar en mi vida no lo merece”, indicó Devi.

Del Moro le explicó que cuando vieron el famoso video del Congelados de su ex todos parecían haber entendido la ruptura excepto él.

Puede interesarte

“Me cayó la ficha y estuve muy mal. Hice mi duelo”, comunicó Juan Pablo, que explicó que no quería hacer todo un show de su relación con Silvana.