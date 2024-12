El pasado jueves 5 de diciembre, Martina "Tini" Stoessel comenzó una nueva etapa musical con su nueva canción "el cielo", en la que habla sobre el desamor y cuyo estreno en plataformas digitales dio lugar a especulaciones sobre una posible dedicatoria a Rodrigo de Paul, quien generó revuelo al reaparecer en redes tras el lanzamiento del tema.

A pesar de los rumores que la vincularon sentimentalmente con la cantante Young Miko en los últimos meses, Tini decidió iniciar su próximo capítulo artístico con una canción que aborda una historia de amor que ya llegó a su fin.

"Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos, mi corazón no te siente, aunque te ve, ojalá no fuese tuya esta canción", se la escucha cantar al comienzo del sencillo.

Por su parte, el estribillo reza: "Lo que pasó entre tú y yo, yo. Fue lindo mientras duró, Ro. Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada. Y no me arrepiento, aunque nunca funcionó", lo que llevó a los internautas y fanáticos de la cantante a asociar la letra con el futbolista del Atlético de Madrid.

Así, sobre el final del tema, Tini menciona los motivos por los que habría decidido terminar con la relación que la unió al futbolista desde abril de 2022 hasta agosto de 2023: "Cuando dices que no soy la misma de antes, cuando dices que nunca te vi suficiente. Perdona, vos también decidiste quedarte. Pero, al menos, hoy, yo te lo digo de frente".



De esta manera, Rodrigo de Paul acudió a su cuenta oficial de Instagram (@rodridepaul) donde acumula 13.7 millones de seguidores y publicó una postal en donde se lo pudo ver posando ante la cámara con el torso descubierto en el cual lució todos sus tatuajes.

Pese a la separación, se vio que el jugador de la Albiceleste aún tiene el 'Tini' tatuado encima de su ombligo, el cual adquirió en tinta permanente mientras estaba en pareja con la cantante.