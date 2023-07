Un conflicto entre médicos y la dirección del Hospital de Rufino desembocó en la renuncia de la directora médica, Daniela Scaglia, a sólo cuatro meses de haber asumido ese cargo.

La situación en la ciudad sureña develó una vez más problemas de fondo en la salud pública, ya que el gremio AMRA se opuso a que los profesionales cumplan un esquema rotativo de guardias activas, alegando que afectaría sus actividades en el ámbito privado. Además, se conoció que Scaglia tenía cargo de 24 horas como médica y no el cargo de directora, y que hasta ahora no había percibido sueldo alguno.

Inicio del conflicto

Todo comenzó cuando Scaglia propuso a los profesionales de la salud un esquema de horarios y funciones para que las guardias del nosocomio queden cubiertas de una vez por todas en la ciudad.

Tras el malestar entre los médicos, el lunes pasado se desarrolló una reunión a la que asistieron la ahora exdirectora; los médicos hospitalarios; integrantes de la Comisión Samco; representantes del gremio AMRA y el abogado Homero Domínguez de Soto, en representación de Provincia.

En ese marco, una de las profesionales, que según el esquema tenía que cumplir guardias los fines de semana, se opuso a ello y presentó su renuncia. Para subsanar esa situación, se ideó un mecanismo rotativo que los demás profesionales del efector de salud también rechazaron, desembocando en la renuncia de la directora Daniela Scaglia, ante la creciente tensión y la amenaza de la citada profesional de renunciar.

"Yo consideré que las guardias sí o sí tenían que estar cubiertas y de manera activa. La única manera de hacerlo era dejar a tres profesionales para consultorio y el resto pasarlo a la guardia activa, cosa que es sumamente importante, sobre todo por la complejidad que tiene nuestro hospital", destacaba Scaglia a medios locales.

"Recibí una nota de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), firmada por el doctor Magris, representante de ese sindicato en Rufino, expresando que no se podía obligar a los médicos a rotar porque eso atentaba contra la economía privada de cada profesional, pero de ninguna manera la idea era obligar, sino que se abría la opción de cambiar entre ellos sus guardias y días", manifestó Scaglia.

En cuanto a la amenaza de dimisión de la médica, la directora saliente indicó que "ella dijo que si debía cubrir todos los fines de semana, renunciaba, y yo no quiero que el Hospital pierda un profesional, e incluso, como colega, no deseo que alguien se ponga en esa postura o pierda un trabajo, así que hasta acá llegué".

"Si no podemos acordar con los médicos presentes la cobertura real y concreta de una guardia semanal, yo no voy a ser la responsable de lo que ocurra", sentenciaba.

Provincia presente

El miércoles, el director regional de Salud, Pedro Bustos, estuvo en Rufino y mantuvo encuentros con los concejales, visitó el Hospital y se reunió con los miembros de Samco local.

"Después de la renuncia de Daniela (Scaglia), estamos permanentemente buscando alternativas de trabajo"; sostuvo el funcionario en contacto con los medios.

"Los concejales me manifestaron su preocupación y me voy a reunir con las autoridades del Samco y con algunos profesionales para evaluar qué modalidad de trabajo vamos a desarrollar, en un contexto particular, donde no tenemos Dirección y estamos a cuatro meses de un cambio de gestión", reflexionó.

En cuanto a las posibles soluciones, Bustos se mostró optimista en lograr soluciones momentáneas, aunque auguró que "el gran desafío será encontrar una solución definitiva a la Dirección del Hospital luego del 10 de diciembre".

Por último, el funcionario del Ministerio de Salud expresó que "si bien podemos pedir al Ministerio (de Salud) que ponga las mejores herramientas, hay que buscar lo mejor dentro de lo que tenemos, porque hay un descenso en el número de recurso humano, fundamentalmente de médicos, y eso nos desafía a encontrar soluciones con lo que tenemos acá".

Comisión Samco

El periodista de FM Rufino, Alejandro Albornoz Villagra, diálogo el último viernes con la presidenta del Samco, Anabela Pérez, y con la secretaria Raquel Herrera.

Allí, Pérez informo que el miércoles, "cuando Pedro Bustos vino a Rufino, se reunió con nosotros y se puso a disposición del Hospital para acompañar nuevamente en este período de transición de director; luego tuvimos otra charla, donde anotamos algunos puntos a trabajar".

La dirigente destacó, además, que la idea de Bustos es "armar una mesa de gestión con médicos del Hospital que estén dispuestos a que la institución siga funcionando y sacarla adelante, que es lo que todos queremos".

Consultadas sobre si es posible sumar voluntades para que el proyecto avance frente a este marco de incertidumbre y malestar, Herrera fue optimista y aseguró que "hay gente dispuesta a trabajar para que esto salga adelante; estos malos manejos vienen desde hace cuatro o cinco años, y no por parte del Samco, sino del área de Salud provincial".

La secretaria del Samco rufinense observó que "hay médicos, enfermeros y distintos profesionales con ganas de colaborar, y si Pedro (Bustos) dialoga con ellos, vamos a normalizar la situación, y aunque no tengo nombres, tengo fe en que encontraremos personas que amen a esta institución". Y añadió: "No pasa por quiero o no quiero, pasa por ponerse la camiseta del Hospital y de los más humildes".