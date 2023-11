A defesa civil está lá no Cataratas Iate Clube neste momento, alertando a todos a evacuar e retirar o que for possível dos boxes e saída dos moradores de lá.

A Itaipu binacional avisou que no máximo em 6 horas as águas poderão cobrir toda aquela área.

Mandaram aviso pra todos os… pic.twitter.com/q0kT0EzdHk