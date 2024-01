Desde su estreno en Netflix, "La Sociedad de la Nieve", la aclamada producción española dirigida por Juan Antonio García Bayona, ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Más allá de la pantalla, el impacto de esta emotiva película se ha extendido a nuevas alturas, llegando incluso a las listas de popularidad de Spotify.

El podcast "Andes. 72 días en la montaña" de El País Uruguay, que profundiza en los eventos reales que inspiraron la película, se ha posicionado como un fenómeno auditivo en la plataforma de streaming. En Spotify Argentina, el podcast se encuentra actualmente en el puesto número 3, mientras que en Colombia ocupa el sexto lugar y el noveno en España. Este documental no solo presenta entrevistas reveladoras con los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, sino que también ha despertado un interés global.

El episodio "Sobrevivirla" del podcast original "La Cruda" ha contribuido significativamente a este fenómeno, especialmente la impactante narración de Carlitos Páez Bilaró sobre su experiencia en la nieve a 4,000 metros de altura y temperaturas extremas. A más de dos años de su lanzamiento, este episodio sigue siendo el más escuchado en Spotify Argentina, demostrando que la historia de estos jóvenes resuena profundamente en la audiencia.

La trascendencia de esta historia, que se remonta a 52 años atrás, parece no tener límites. La producción no solo lidera la conversación a nivel local, sino que también ha conquistado audiencias en toda América Latina y España. La continua relevancia de "La Sociedad de la Nieve" se evidencia no solo en las pantallas, sino también a través de la expansión de su impacto en diversas plataformas de contenido.

Descubre más sobre este cautivador relato y accede a entrevistas exclusivas con los sobrevivientes en otros programas destacados en Spotify, como "Fase Cero", "Piedra, Papel o Cabra", "El Camino Del Héroe", y "Y si fuera cierto?".