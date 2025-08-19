Desde su estreno en la plataforma de Netflix, “En el barro” se mantiene en el puesto número 1 de las series más vistas en la Argentina. Su éxito se debe a que se trata de una secuela de “El marginal”, pero también por las actuaciones de actrices como Valentina Zenere, así como el debut actoral de la cantante María Becerra. En ese sentido, la Tana de “Gran Hermano” cuestionó el protagonismo de la artista en detrimento de su breve participación.

Durante su estadía en la casa de “GH”, se supo que Katia Fenocchio tendría un papel secundario en la nueva producción de Sebastián Ortega con Underground. Este jueves 14 de agosto, la serie desembarcó en la “N” roja gigante, por lo que se pudo ver la actuación de la joven oriunda de La Matanza.

Puede interesarte

La Tana aparece en pocas escenas, como la que se lleva adelante en el “pabellón de las Only”, donde residen las presas que generan contenido erótico bajo la orden de la “Zurda” (Lorena Vega). En un momento se produce un festejo donde las presas -ella incluida- bailan, beben y consumen estupefacientes.

En historias para su cuenta de Instagram, la ex “Gran Hermano 2025” compartió una captura de un mensaje que le envió una seguidora, cuyo texto dice: "Vos tenías que tener más protagonismo que la careta de… Sos más de barrio, Tana, y sabés manejar berretines".

Aunque la exhermanita censuró el nombre de la famosa en cuestión para no causar polémica, los internautas están convencidos de que se trata de María Becerra, quien se llevó todas las miradas con su personaje llamado Cleo. “Tal cual”, respondió Katia Fenocchio, siendo muy criticada en las redes sociales por este posteo.