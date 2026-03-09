La influencer Oriana Sabatini compartió la primera foto oficial de su recién nacida Gia, su hija producto de su relación con Paulo Dybala y enterneció a sus millones de seguidores de Instagram.

La pequeña tenía previsto nacer el 11 de marzo, pero finalmente su llegada se adelantó para el 2 de marzo a las 8:57 en el Hospital Gemelli de Roma.

A casi una semana del nacimiento de Gia y en el marco del Día de la Mujer, Oriana hizo su primera aparición pública en redes sociales: la actriz compartió una foto desde la intimidad de su casa, sosteniendo a su pequeña en brazos.

Por otra parte, su madre Catherine Fulop celebró a Oriana reposteando la imagen de ella en sus historias de Instagram: “Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros”.

“Feliz Día de la Mujer, hija. Te abrazo”, cerró su conmovedor mensaje.