APTRA dio conocer las listas completas de los nominados para los Premios Martín Fierro 2024 que se celebrarán el 9 de septiembre y una gran polémica se desató por el nombre de La Tora en la terna de revelación.

En medio de las fuertes críticas que recibió la ex Gran Hermano por esta noticia, en su programa de streaming Fuera de Joda (Telefe) decidió hacer un durísimo descargo contra quienes se mostraron en desacuerdo con su nominación.

“Estoy re enojada porque en un programa desde ayer están con si que lo merezco o no, que tiene que estar otra persona….Amigos, yo no me puse y si le quieren decir a alguien díganle a otra persona”, comenzó diciendo.

Además, resaltó su esfuerzo, y sentenció: “Yo laburé de domingo a viernes de 8 a 1 de la mañana. Estoy re enojada, porque siempre a las mujeres se nos mata y me da bronca”.

“Una mina que sale de Gran Hermano, de Berazategui, con 28 años, no puede estar como revelación. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Premio revelación es cuando ya se tiene una carrera, donde decís ella está haciendo un poquito de ruido, eso es una revelación”, continuó.

Por último, se enfocó en quienes la apoyaron y cerró: “Gracias Ángel de Brito, Pepe, Fefe, a mi jefe, Santi del Moro que tuvieron palabras hermosas conmigo. Me quedo con la gente que me conoce porque no pueden decir ni A”.

La emoción de La Tora tras ser nominada a los Premios Martín Fierro 2024

Los Premios Martín Fierro se realizarán el próximo 9 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro por Telefe, y este miércoles se conoció la lista de nominados a lo mejor de la televisión abierta.

En la terna de revelación, las nominadas son Josefina China Ansa por Escape Perfecto (Telefe), Rocío Hernández por Buenos Chicos (El Trece) y Lucila La Tora Villar por La noche de los ex (Telefe).

Debido a la gran expectativa por la premiación, Primicias Ya habló con Lucila acerca de la importante noticia y sus expectativas para la noche de ceremonia.

"Estoy feliz. Ya estar nominada es ganar, así que ahora a decretarlo", expresó la ex participante de Gran Hermano (Telefe) en diálogo con este portal.

Cabe destacar, que en último tiempo Lucila tuvo una gran participación el Telefe ya que además de la Noche de los Ex, también estuvo a cargo de la conducción del streaming de Gran Hermano.