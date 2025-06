Felicitas Alvite, apodada en redes como “La Toretto” de La Plata, decidió cerrar su cuenta de Instagram luego de ser blanco de una fuerte ola de críticas por mostrarse públicamente con un nuevo look mientras cumple prisión domiciliaria. La joven está imputada por homicidio simple con dolo eventual por la muerte del motociclista Walter Armand.

La polémica se desató tras su reaparición en redes, donde publicó una foto y un video desde su casa en City Bell, donde permanece con tobillera electrónica desde hace poco más de un mes, tras haber sido trasladada desde la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena. Las imágenes provocaron una reacción inmediata, especialmente entre los familiares de la víctima, que consideraron su actitud como una provocación.

El rechazo no tardó en hacerse notar: cientos de usuarios expresaron su indignación en redes sociales, lo que llevó a Alvite a eliminar su perfil digital. La familia de Walter Armand volvió a reclamar justicia y sostuvo que la prisión domiciliaria no refleja la gravedad del hecho: “Esto no es justicia, es impunidad”, declararon.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa de instrucción y podría llegar a juicio oral hacia fines de 2025. El entorno de la víctima mantiene firme su pedido de una condena efectiva y el rechazo a los beneficios otorgados a la acusada.