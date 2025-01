"Si me iré, me iré jineteando", solía repetir Emiliano Ustari (32), conocido como “El Paisa” o “Cacho” entre sus amigos y familiares. Esa frase, inmortalizada en una publicación de Facebook mientras domaba un caballo, refleja su pasión por el campo y las jineteadas. Sin embargo, su vida se apagó trágicamente en sus primeras vacaciones en Cuesta Blanca, un destino turístico del Valle de Punilla, Córdoba.

El lunes por la tarde, Emiliano decidió zambullirse desde una torre de piedra, a unos ocho metros de altura, en el río San Antonio, en la zona conocida como Bajada del Ruiseñor. En el momento del salto, estaba acompañado por una amiga de 40 años y su hija menor, de 5.

El impacto contra una piedra sumergida le provocó un fuerte golpe en el parietal derecho. Turistas que presenciaron la escena intentaron reanimarlo. Una enfermera bonaerense que estaba en el lugar relató en redes sociales: “Fui yo la que le hice RCP por 11 minutos. Me tuvieron que cruzar porque no sé nadar. La Policía llegó 23 minutos después, cuando ya no había nada por hacer”.

Una vida marcada por el campo

Nacido en América, al oeste de la provincia de Buenos Aires, Emiliano heredó de su familia el amor por la vida rural. Su padre, peón de campo y aficionado a la guitarra, le inculcó también el gusto por el folclore y las reuniones familiares.

Vivía en De Bary, un pequeño paraje de apenas 170 habitantes, conocido como el último pueblo bonaerense antes de cruzar a La Pampa. Trabajaba en la cosecha y con hacienda, y tenía dos hijas: una de 5 y otra de 12 años.

El adiós de un pueblo entero

El martes, Emiliano fue sepultado en el cementerio de Pellegrini, acompañado por el dolor de sus padres, Alberto Ustari (61) y María Rosa Luján Ávalos (55), sus cinco hermanos y amigos. En redes sociales, su prima lo despidió con palabras conmovedoras, mientras que la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Pellegrini expresó sus condolencias: “En estos momentos difíciles, queremos expresar nuestras sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

Una advertencia que se repite

Esta tragedia se suma a otras ocurridas en la temporada estival en Córdoba. Las autoridades advierten que las corrientes de agua modifican constantemente el fondo de los ríos, desplazando piedras y arena, lo que aumenta el riesgo al lanzarse de cabeza. Recomiendan siempre respetar las indicaciones de los guardavidas y evitar saltos en zonas desconocidas.

En una de sus últimas frases en redes sociales, Emiliano escribió: “Todos caminamos, pero pocos dejamos huellas”. Hoy, su familia y amigos intentan seguir esas huellas, mientras recuerdan a “El Paisa”, el jinete que soñaba con el campo y que partió en un salto inesperado.