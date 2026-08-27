Una vaca protagonizó una escena tan insólita como llamativa en las montañas de Aragón, España. El animal había quedado atrapado en un risco y, ante la dificultad para retirarlo por tierra, fue necesario organizar un operativo especial para ponerlo a salvo.

El hecho ocurrió en la localidad de Benasque, provincia de Huesca. Según relató un usuario en la red social X, un ganadero pidió ayuda a los equipos de rescate después de que el animal quedara varado en una zona de difícil acceso.

Un ganadero de Benasque amigo de mi hermana le mandó este viaje de una vaca que había quedado enriscada en un barranco. Por lo visto en el vídeo fue un viaje agradable para la vaca.

Buenas. pic.twitter.com/TB6YbTNveW — Paulista bis bis. (@calvobetran_3) August 26, 2026

La solución fue trasladar a la vaca por aire. En las imágenes se observa al animal suspendido debajo de un helicóptero mientras atraviesa el paisaje montañoso rumbo a una zona segura.

La particular escena contrasta con la tranquilidad del resto del ganado, que permanece en el lugar mientras la vaca comienza su inesperado viaje aéreo. Finalmente, el animal fue trasladado hasta una granja.

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El video no tardó en difundirse en redes sociales, donde la singularidad del operativo llamó la atención de miles de usuarios. La protagonista fue rápidamente bautizada como la “vaca voladora”, en referencia al inusual método utilizado para concretar el rescate.