Camila Deniz, más conocida como Camilota, se consolidó en los últimos meses como una de las figuras más queridas de Cuestión de Peso (El Trece) y una presencia activa en redes sociales. Pero además de su exposición mediática, la influencer demostró tener una fuerte pasión por el deporte, especialmente el fútbol, disciplina en la que se desempeña como arquera en un equipo femenino. En las últimas horas, su nombre volvió a ser tendencia, aunque esta vez por un video que la muestra en medio de una fuerte pelea durante un partido, un episodio que rápidamente se viralizó y generó debate en las plataformas digitales.

El hecho ocurrió durante un encuentro del equipo de Camilota, cuando una discusión entre jugadoras derivó en una escalada de tensión y amenazas. Todo quedó registrado en un clip que fue publicado y replicado por usuarios en diferentes redes. La secuencia comienza con una compañera de la influencer reclamando: “¡Te voy a pegar una piña!”. Ante el clima caliente, la propia joven intervino: “Pero pará ahí. Vamos a terminar todo”. Sin embargo, el enojo entre las jugadoras no logró disiparse fácilmente.

La jugadora del equipo rival respondió con frases cargadas de enojo: “¿Vos me vas a sacar? No, te va a ir mal. Te voy a pegar y la mato. ¡Vamos, vamos!”. El intercambio se fue intensificando, con otras compañeras sumando amenazas y advertencias sobre lo que ocurriría si la pelea seguía escalando. En especial contra la influencer, quien intentó ponerle un freno a la situación. “Bueno, amiga, si vos no respondés, es tu problema tu problema, porque alguien me pega”, lanzó una de las colegas de Camilota.

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Ante la actitud tranquila de Deniz, su compañera continuó: “Si vos te querés quedar ahí, hacelo, pero yo la voy a cag... a palos”. Y, a modo de advertenció, continuó: “Cortala, Cami. Si a vos te pegan, yo voy a responder por vos, amiga. Porque a vos no te pegaron la boca, amiga. Juro la voy a recag... a palos”, expresó otra de las protagonistas.

🚨 ¡Se picó el partido! "Camilota" terminó envuelto en un fuerte cruce durante un fútbol 5 y la situación estuvo a un paso de terminar a las trompadas. 😳⚽👊#Camilota #Fútbol5 #Viral #Tensión #Insólito #RedesSociales pic.twitter.com/XxdMxKNO8k — Minuto YA ! (@MinutoYa) July 6, 2026

La tensión dentro de la cancha fue en aumento, y las frases cruzadas siguieron sumando dramatismo a la escena. “Ahora ella no puede jugar más el partido”, se escuchó desde el bando contrario. Camilota, por su parte, intentó apelar al sentido común y ponerle un freno a la situación, aunque esto generó que su compañera de equipo se enojara más. La respuesta llegó de inmediato: “Basta, ya está, boluda. Ya está, no hagas drama”. Acto seguido, Camilota sumó: “Me van a sacar un ojo”.

El video, breve pero intenso, se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios que reaccionaron a la pelea y al rol de Camilota dentro del conflicto. “Se pudrió todo con Camilota”; “Las intenta separar y no puede”; “Re agresivas”; “Bien Cami”; “Cuenten qué pasó”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron entre los cientos de respuestas que circularon en plataformas como X, Instagram y TikTok.

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Cabe recordar que Camilota estaba emocionada por esta etapa deportiva en su vida. En especial porque en junio pasado, cuando en el certamen televisivo anunció que tenía la posibilidad de competir a nivel internacional. “A partir de que estoy jugando a la pelota, se me viene un viaje que me voy del país”, confesó, emocionada, ante la situación. La sorpresa en el estudio fue inmediata. “¿Perdón?”, “¿Cómo que te vas del país?”, “¿Te vas a España?”, preguntaron Mario Massaccesi y Sergio Verón. Pero la respuesta de Camilota trajo otro destino al centro de la escena: “No, a Panamá. Me llamaron de allá para jugar a la pelota”. El dato provocó festejos y bromas cómplices: “Pero tenemos a la Messi acá y no nos dimos cuenta”, retrucó Mario. Ella aclaró que no viaja sola, sino con el equipo que armó junto a otras influencers. “¿Cuándo te vas?”, consultó el conductor. “En septiembre, falta”, respondió, aunque todos coincidieron en que el tiempo pasa volando.

Así, la viralización del video sumó un nuevo capítulo a la historia de Camilota, que ya había conquistado a la audiencia desde Cuestión de Peso y ahora suma anécdotas y aprendizajes desde el mundo deportivo, otro de sus grandes pasiones. Entre gritos, advertencias y el intento de apaciguar los ánimos, la influencer volvió a ser noticia, demostrando que su presencia genera conversación tanto dentro como fuera de la cancha.