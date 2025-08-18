Este domingo La Voz Argentina 2025(Telefe) vivió un momento de superación que emocionó al jurado y al público. Un participante logró reponerse tras cometer un error al inicio de su interpretación y terminó siendo elegido por el equipo de Luck Ra, demostrando que la resiliencia también tiene lugar en el escenario.

En esta instancia de Knockouts, Federico Mestre y Leonardo Belmonte se enfrentaron con dos canciones: “Tu jardín con enanitos” y “Niña bonita”. Durante su presentación, Federico tuvo una confusión al comenzar su tema, lo que generó tensión en el estudio. Sin embargo, logró recomponerse y continuar con seguridad, lo que fue ampliamente valorado por los coaches.

Al momento de las devoluciones, Julianna Gattas, del dúo Miranda!, destacó la actitud del participante: "Quiero rescatar que Fede no solo se recuperó con la voz sino también con el espíritu".

Por su parte, Soledad Pastorutti ofreció una reflexión profunda sobre lo que significa equivocarse en público y seguir adelante: "Me hiciste olvidar de lo que pasó al principio. Yo no me quedé en tu error. Me quedé: qué pasó antes. Nada. Yo eso lo valoro mucho porque reponerse a la frustración es lo más difícil que nos toca a los seres humanos y cuando estamos expuestos, peor. A mí me gustaría que muchos chicos de tu edad puedan aprender de esto que pasó hoy, porque nos va a pasar muchas veces en la vida. Y la verdad es que no da engancharse en un error como el de hoy, porque no te va a marcar para toda la vida".

Al cierre de la instancia, el conductor Nico Occhiato le preguntó al cantante cordobés si ya había tomado una decisión. Con cierta duda, respondió: "Solo sé que no sé nada". Finalmente, Luck Ra y Cazzu tomaron la decisión de que Federico continuara en la competencia, reconociendo su capacidad de sobreponerse y seguir adelante.