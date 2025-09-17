La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, culminó este martes con “Segundo Round”, con las presentaciones del “Team Soledad Pastorutti”.

Como la anterior, esta fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Tras las presentaciones solistas de cada artista, la cantante folklórica tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Luis González, Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo.

De nuevo, los concursantes que no son salvados por su propio coach son evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. El participante con la puntuación más baja en esta instancia queda eliminado de la competencia.

Sin embargo, quienes resultaron con menos votos por Miranda!, Lali Espósito y Luck Ra fueron dos, por lo que Soledad tuvo que desempatar y decidir que Gustavo Rosales fue quien quedó eliminado.

Cómo quedó el Team Soledad tras el 2° Round en La Voz Argentina 2025