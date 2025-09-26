La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, tuvo una nueva gala este jueves en medio de los cambios constantes de programación, y contó con el “Tercer Round” del team Soledad Pastorutti.

Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

A diferencia del “Primer Round” y el “Segundo Round”, que fue con presentaciones solistas de cada artista, ahora fueron batallas de a pares. La cantante tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Luis González y Milagros Gerez Amud.

De nuevo, los concursantes que no fueron salvados por su propio coach tuvieron que evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. De esta manera, quien resultó menos votada por Mirada!, Lali Espósito y Luck Ra fue Milena Salamanca, quien entonces resultó eliminada.

Milena Salamanca cantó “Yo vengo a ofrecer mi corazón” y emocionó con cada palabra 💜



🎙 #LaVozArgentina con Nico Occhiato 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/kQ6hFknxkQ — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 26, 2025

Cómo quedó el Team Soledad tras el 3° Round en La Voz Argentina 2025