Este 10 de octubre Lali Espósito está cumpliendo años y las redes sociales, acorde a lo que ocurre en estos tiempos, dan cuenta de ello. La cantante vive un notable momento profesional, entre las finales de La Voz Argentina y agotando cinco Vélez a lo largo del año y recibió a los 34 luego de una pequeña gira por Europa en la que combinó shows en vivo con la presencia en destacados festivales cinematográficos.

La cantante anunció su propio cumpleaños de una manera muy particular, corrigiendo los “33″ que dan título al tema autorreferencial que canta con Dillom en su último disco, a un “34″ improvisado y contundente. Y promediando un día feriado en la Argentina, llegó el saludo virtual de su novio, Pedro Rosemblat que tanto esperaban sus seguidores. El conductor de Gelatina optó por una foto de entrecasa, un video en la playa y una declaración informal para saludar a su pareja desde principios de 2024.

“En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Te amo Mariana”, escribió el periodista, llamando a la cantante por su nombre de pila junto al emoji de un corazón rojo. La foto mostraba a Lali de medio perfil en la intimidad de su casa, con un gesto de sorpresa, la boca abierta y sosteniendo en sus brazos a su gato Pelusa.

A continuación, Pedro subió un video de unas vacaciones de la pareja. Allí aparecen los dos de perfil, ella sentada sobre su regazo y balanceándose bajo un cielo despejado en una playa solitaria. “Te amo Lali”, agregó sin más palabras para celebrar un nuevo aniversario de su novia.