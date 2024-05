La relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat parece estar atravesando una crisis a pocos meses de haberse hecho pública su relación amorosa. Aunque ambos recibieron el apoyo de figuras destacadas del espectáculo, como Moria Casán, ciertos indicios recientes generaron especulación sobre un posible fin del romance.

Los compromisos laborales de la cantante y el periodista podrían estar afectando su relación. La distancia física y emocional entre ellos se volvió evidente, particularmente en las redes sociales, donde se observó que Rosemblat ya no muestra su habitual apoyo a Espósito, como lo hacía antes.

La cuenta, "Lomaspopu", señaló que, en su Instagram, Pedro Rosemblat dejó de dar "me gusta" a las últimas tres publicaciones de Espósito, un cambio notable en su comportamiento. Esto se vio por los seguidores de la pareja como una señal de que algo podría estar mal en su relación. "Pedro le daba likes a todas las fotos de ella y en las últimas tres que subió no hay likes de él. Raro", remarcaron.

Además, trascendió que otro de los focos de conflicto que habrían derivado en la fuerte crisis y serían los elogios al aire de Lali a uno de los participantes de "Factor X" en España, ciclo donde es jurado. Este comentario de la actriz y cantante a un participante del programa musical en el país europeo habrían molestado bastante a la distancia a Pedro.

A medida que los rumores de separación crecen, Pochi de la cuenta "Gossipeame" ofreció su opinión sobre la situación. Aunque carece de pruebas concretas, no descarta la posibilidad de que la pareja se haya separado: "Me vienen diciendo esto (de la separación) hace rato. No tengo pruebas pero tampoco dudas. A Lali la veo con otra clase de pibe. Al final del día no veo a nadie con nadie".