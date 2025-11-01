La mañana del sábado se transformó en un momento explosivo para seguidores y medios de todo el país. Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, rompió el silencio en D Corazón de RTVE y confirmó lo que muchos ya sospechaban: su relación con la cantante Nicki Nicole llegó a su fin. “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, declaró el futbolista, dejando en claro que no hubo traición ni engaños, solo una ruptura inesperada. El periodista Javier de Hoyos fue testigo directo de la revelación que pone fin a semanas de especulaciones, titulares y rumores que mantuvieron en vilo a los fans.

La noticia estalló en redes sociales como una bomba. Durante días, cada movimiento de la pareja fue observado y comentado, desde los viajes hasta las publicaciones en Instagram. Entre los seguidores circulaban teorías sobre un posible distanciamiento tras el reciente viaje de Yamal a Milán, donde asistió a una fiesta junto a amigos y amigas. Pero él fue categórico: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, aseguró, cortando de raíz cualquier sospecha de deslealtad y dejando en evidencia que el fin del romance no tiene un motivo escandaloso, aunque sí sorpresivo.

Lo que parecía un vínculo consolidado con gestos públicos y complicidad compartida terminó irónicamente bajo la misma luz mediática que lo vio nacer. La historia se había hecho pública a finales de agosto, cuando Nicki Nicole compartió en Instagram una foto con Yamal por su cumpleaños. La imagen confirmó lo que ya era un secreto a voces entre aficionados y cronistas: había una pareja, y con ella, una expectativa constante sobre sus movimientos y gestos. Barcelona se convirtió entonces en el escenario de cada mirada y cada gesto, minuciosamente analizados por quienes seguían cada detalle del romance.

El breve pero intenso romance dejó momentos memorables que generaron titulares y miles de likes. El 21 de octubre, Nicki Nicole estuvo presente en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona durante el partido del club azulgrana frente al Olympiacos, que terminó 6-1 a favor del equipo. Su presencia se interpretó como un gesto de apoyo incondicional mientras Yamal destacaba en la cancha con un gol que no pasó desapercibido. Ese instante parecía confirmar que, a pesar de las cámaras y la atención del público, su vínculo estaba vivo… hasta la sorpresiva separación anunciada este sábado.